Στο πατρινό καρναβάλι κάποιοι δεν έρχονται για να διασκεδάσουν - To σχέδιο της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. - ΒΙΝΤΕΟ

Τελική ευθεία για το πατρινό καρναβάλι 2026 και η Πάτρα αναμένεται να πλημμυρίσει από δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, εκ των οποίων κάποιοι δεν θα έρθουν απαραίτητα... για να διασκεδάσουν.

Η ελληνική αστυνομία έχει γνώση και όλες τις επόμενες - ειδικά - ημέρες, άνδρες και γυναίκες της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. θα ακροβολιστούν σε ολόκληρη την πόλη και πολύ περισσότερο στο κέντρο, για να αποτρέψουν ενδεχόμενες παραβατικές συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί αναμένεται να είναι παρόντες τόσο με τις στολές τους για αποτροπή, όσο και με πολιτικά για να επέμβουν όπου απαιτηθεί.