Στο πατρινό καρναβάλι κάποιοι δεν έρχονται για να διασκεδάσουν - To σχέδιο της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. - ΒΙΝΤΕΟ

Φανερή και κρυφή παρουσία αστυνομικών στο πατρινό καρναβάλι
Τελική ευθεία για το πατρινό καρναβάλι 2026 και η Πάτρα αναμένεται να πλημμυρίσει από δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, εκ των οποίων κάποιοι δεν θα έρθουν απαραίτητα... για να διασκεδάσουν.
Η ελληνική αστυνομία έχει γνώση και όλες τις επόμενες - ειδικά - ημέρες, άνδρες και γυναίκες της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. θα ακροβολιστούν σε ολόκληρη την πόλη και πολύ περισσότερο στο κέντρο, για να αποτρέψουν ενδεχόμενες παραβατικές συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί αναμένεται να είναι παρόντες τόσο με τις στολές τους για αποτροπή, όσο και με πολιτικά για να επέμβουν όπου απαιτηθεί.
Τι λέει ο αντιπρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας καλεί τους πολίτες, ενόψει των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε πολυσύχναστους χώρους ή όταν απουσιάζουν από το σπίτι τους, ώστε να αποτρέψουν κλοπές. Συνιστά να αποφεύγεται η μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών και να υπάρχει διακριτικότητα στις συναλλαγές και στις αναλήψεις από ΑΤΜ. Έντατικοί έλεγχοι αναμένεται να γίνουν και για παράνομες πωλήσεις αλκοόλ, όσο και για οδήγηση μετά από κατανάλωση οινοπνευματωδών.
Οι πολίτες πρέπει να προστατεύουν τσάντες, πορτοφόλια και κινητά, να μην τα αφήνουν εκτεθειμένα σε χώρους με συνωστισμό ή σε οχήματα και να ασφαλίζουν πάντα το αυτοκίνητό τους. Επίσης, να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αγνώστους και να ζητούν βοήθεια σε περίπτωση απόπειρας κλοπής, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλειά τους.
