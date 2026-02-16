21 έτη συμπληρώνονται απὸ την εκλογὴ του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου - Την Κυριακή ήταν στην Καστοριά

Την προσεχή Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, συμπληρώνονται 21 χρόνια απὸ την εκλογὴ του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου με καταγωγή από τη Λουκά Τριπόλεως, του οποίου η χειροτονία είχε τελεστεί στις 20 Φεβρουαρίου 2005, στον Ιερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ἀθηνών, υπό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου και πλειάδος Αρχιερέων & Πατρινών που είχαν μεταβεί για το σκοπό αυτό στην πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, επειδὴ τὴν Παρασκευὴ 20 Φεβρουαρίου, τῆς ἑβδομάδος τῆς Τυρινῆς, σύμφωνα μὲ τὸ τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας δὲν τελεῖται Θεία Λειτουργία, ο σεβασμιότατος Μαητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος θὰ τελὲσει τὴν Θεία Λειτουργία τὴν προσεχή Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, εορτὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος.

Σᾶς προσκαλοῦμε στὴν Θεία Λειτουργία, ὥστε ὅλοι μας νὰ προσευχηθοῦμε ὄχι μόνο γιὰ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ἀλλὰ καί γιὰ τὴν τοπική μας Ἐκκλησία γιὰ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο μας δηλαδὴ καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαό μας, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Στο μεταξύ όπως είδαμε και από την τηλεοπτική μετάδοση του "Λύχνου" το πρωί της Κυριακής 15/2/2026, τελέστηκε στον Ιερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ της πόλης της Καστοριάς, ο αναστάσιμος όρθρος & το Αρχιερατικὸ Συλλείτουργο, χοροστατούντος και ιερουργοῦντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος και μετέβη στην Καστοριά, ως εκπρόσωπος της Ιερὰς Συνόδου της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος και του Προέδρου της, Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος κήρυξε μάλιστα και το Θείο λόγο.

Μαζὶ με τον Μητροπολίτη Πατρών,συλλειτούργησαν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας κ. Εἰρηναῖος, Καστορίας κ. Καλλίνικος, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Αιτωλοακαρνανία, καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τανάγρας κ. Ἀπόστολος.

Τους Ἀρχιερεῖς πλαισίωσαν ὁ Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ.Μ. Καστορίας Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἐλευθέριος Συτιλίδης, οι Ἀρχιμανδρίτες π. Παῦλος Λαζόγκας, π. Παντελεήμων Δόνες, μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς, ο Πρωτοπρ. π. Φώτιος Λεβέντης καὶ οἱ Ἀρχιδιάκονοι π. Σεραφείμ από την Ιερά Μητρόπολη Πατρῶν, π. Θεόκλητος της Ἱ. Μ. Φλωρίνης π. Θεόκλητος καθώς και από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, ο π. Νικόδημος.

Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία εκκλησιάστηκε ο Υπουργὸς Εθνικῆς Αμύνης κ. Νικόλαος Δένδιας, ο οποίος μάλιστα ανέγνωσε το «Πιστεύω» και το «Πάτερ ἡμῶν».

Μετὰ τὸ πέρας της Ιεράς ακολουθίας, ο κ. Δένδιας, οι Αρχιερείς, οι εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, και όλοι οι παριστάμενοι μετέβησαν στὴν αὐλὴ τοῦ Ἱεροῦ Ἐπισκοπείου, ὅπου δεσπόζει τὸ ψηφιδωτὸ μνημεῖο του θρυλικού Μητροπολίτου Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη (1866-1935) και φυλάσσονται τὰ ἱερὰ ὀστᾶ του.

Ἐκεί τελέστηκε ἱερὸ Τρισάγιο απὸ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο καὶ ἀκολούθησε ἡ κατάθεση στεφάνων: πρῶτα ἀπὸ Υπουργό Εθνικής αμύνης Νίκο Δένδια καὶ κατόπιν ἀπὸ τοὺς Ἀρχηγούς ΓΕΕΘΑ καὶ ΓΕΣ, τη Βουλευτὴ Ν. Καστοριᾶς, τὸν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Μακεδονίας, τὸν Δήμαρχο Καστοριᾶς καὶ τὸν Πρόεδρο τῶν Μακεδονομάχων.

Περισσότερα στο σάιτ της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.

Οι φωτ. με credit Σπύρος Ασημακόπουλος είναι από το σάιτ της Μητρόπολης Καστοριάς.