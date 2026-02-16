Δυτική Αχαΐα: 22χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένας νεαρός άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε θερμοκήπιο, στην περιοχή του Βουπράσιου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για υπήκοο Νεπάλ, περίπου 22 ετών. Ο άνδρας χρησιμοποιούσε αυτοσχέδιο βρόγχο για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί για την αυτοψία του χώρου, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.