Δυτική Αχαΐα: 22χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε θερμοκήπιο
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένας νεαρός άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε θερμοκήπιο, στην περιοχή του Βουπράσιου.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για υπήκοο Νεπάλ, περίπου 22 ετών. Ο άνδρας χρησιμοποιούσε αυτοσχέδιο βρόγχο για να βάλει τέλος στη ζωή του.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί για την αυτοψία του χώρου, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.
Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.
Πέθανε η βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε ηλικία 99 ετών
Πάτρα: Λόγω Καρναβαλιού δεν θα συμμετάσχουν στην 48ωρη απεργία τα ταξί
Με μηνύματα emojis δόθηκε η εντολή για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από την Χαμάς, το πόρισμα των IDF
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr