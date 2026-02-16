Πάτρα: Λόγω Καρναβαλιού δεν θα συμμετάσχουν στην 48ωρη απεργία τα ταξί

Τα ταξί της Πάτρας θα παραμείνουν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανελλήνιας 48ωρης απεργίας στις 18 και 19 Φεβρουαρίου, καθώς αποφάσισαν κατ’ εξαίρεση να μην συμμετάσχει, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό ενόψει της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων "Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ", έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλήρη σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις του Κλάδου, αποφάσισε ομόφωνα κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην πόλη μας, να μην συμμετάσχει στην Πανελλήνια 48ωρη απεργία που προκήρυξε η Κλαδική μας Ομοσπονδία για την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πόλη της Πάτρας, καθώς διανύουμε την εβδομάδα πριν την κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού, ενός κορυφαίου πολιτιστικού γεγονότος που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Το Σωματείο μας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξυπηρέτησης του αυξημένου επιβατικού κοινού και συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της πόλης, την ασφάλεια και την φιλοξενία των επισκεπτών, αποφάσισε κατ' εξαίρεση να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του.

Τονίζουμε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, εκφράζοντας παράλληλα την στήριξη και την αλληλεγγύη μας προς τα δίκαια αιτήματα του Κλάδου και τις συλλογικές του διεκδικήσεις» προσθέτει.