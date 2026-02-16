Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε στον αέρα και ταμπουρώθηκε σπίτι του

Ο Χρήστος Μαυρίκης, καταδικασμένος για θέματα υποκλοπών στο παρελθόν, έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, αφού φέρεται να έχει πυροβολήσει στον αέρα με καραμπίνα μετά από επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας (16/02/2026).

Ο Μαυρίκης πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα αναστατώνοντας τη γειτονιά, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων και στη συνέχεια εισήλθε εντός του σπιτιού.

Στην περιοχή Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε καταδικαστεί για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ την περίοδο του '89, ενώ είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας κατά της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα. Για την υπόθεση αυτή, τον Μάιο του 2025, είχε τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.