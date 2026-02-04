Νέες οδηγίες για τα Ολοήμερα σχολεία: Τα ωράρια αποχώρησης από τον Σεπτέμβριο 2026

Σημαντικές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του αναβαθμισμένου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζει με σαφήνεια τις ώρες αποχώρησης των μαθητών για το σχολικό έτος 2026-2027, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της σχολικής καθημερινότητας και την ενίσχυση του θεσμού του ολοήμερου προγράμματος.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μαθητές που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου θα έχουν τη δυνατότητα αποχώρησης σε τρεις διαφορετικές χρονικές ζώνες. Η βασική ώρα αποχώρησης ορίζεται στις 15:50, αμέσως μετά τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης μαθημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται και μεταγενέστερη αποχώρηση στις 17:30, με την ολοκλήρωση ολόκληρου του προγράμματος του ολοήμερου σχολείου. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης στις 14:55, μετά το τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης . Η ρύθμιση αυτή παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στις οικογένειες, επιτρέποντάς τους να επιλέγουν την ώρα που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολικού προγράμματος. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ενισχυμένες δραστηριότητες και υποστήριξη στη μελέτη τους.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης ότι το ισχύον πλαίσιο εφαρμογής του αναβαθμισμένου ολοήμερου προγράμματος, όπως είχε καθοριστεί με παλαιότερες αποφάσεις, παραμένει σε ισχύ και για το νέο σχολικό έτος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνέχεια και η σταθερότητα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δεν προκύπτει καμία πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ορθολογικό σχεδιασμό του μέτρου. Η απόφαση υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις, το ολοήμερο σχολείο ενισχύεται περαιτέρω ως θεσμός, προσφέροντας ποιοτικότερη εκπαιδευτική στήριξη, δημιουργική απασχόληση και διευρυμένες επιλογές για μαθητές και γονείς. Το υπουργείο επιδιώκει μέσα από το αναβαθμισμένο πρόγραμμα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες, ενισχύοντας τον ρόλο του δημόσιου σχολείου και τη στήριξη της οικογένειας.