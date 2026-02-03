Αχαΐα: Εντατικές οι περιπολίες στους καταυλισμούς- Πού γίνονται έλεγχοι- Άφαντοι οι Ρομά διαμεσολαβητές

Περισσότεροι από 3.000 έλεγχοι ατόμων πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δίμηνο στους καταυλισμούς Ρομά της Αχαΐας, στο πλαίσιο εντατικών αστυνομικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις συνεχείς περιπολίες που πραγματοποιούνται δίνεται έμφαση στη Δυτική Αχαΐα, όπου έχει ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία. Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργος Αγγελόπουλος, «περιπολίες και έλεγχοι, σε καταυλισμούς Ρομά του νομού, γίνονται κανονικά. Στη Δυτική Αχαΐα, έχει υπάρξει και ενίσχυση του τμήματος, με 14 αποσπασμένους από άλλες υπηρεσίες αστυνομικούς, συν έξι ακόμα από μεταθέσεις. Οι περιπολίες είναι συνεχείς, στα Σαγέικα, στο Ελαιοχώρι, στην Πίσω Συκιά και όπου αλλού υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά τον Ρηγανόκαμπο, υπάρχει καθημερινά, πρωί και απόγευμα, ένα περιπολικό που βρίσκεται έξω από τον καταυλισμό και κάνει περιπολίες».

Σύμφωνα με την αστυνομία, στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου, στην Αχαΐα ελέγχθηκαν περίπου 3.000 άτομα, εκ τους οποίους συνελήφθησαν 47 άτομα, από τους συλληφθέντες, οι οκτώ είναι ανήλικοι.

Αστυνομικοί και Ρομά διαμεσολαβητές

Την ίδια ώρα, σε στασιμότητα φαίνεται να βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο που προέβλεπε την παρουσία αστυνομικών εντός των καταυλισμών Ρομά, το οποίο είχε προαναγγείλει τον περασμένο Σεπτέμβριο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική εξέλιξη ως προς την υλοποίηση του σχεδίου, ενώ δεν έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες που είχαν εξαγγελθεί, όπως η στελέχωση με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο κ. Αγγελόπουλος «το θέμα αυτό έχει παγώσει, ούτε υπήρξε κάποια προκήρυξη, για να γίνουν προσλήψεις, για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδας, όπως είπε ο υπουργός ή διαμεσολαβητές»