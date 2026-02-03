Back to Top
Ηλεία: Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

Το σπίτι καταστράφηκε

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε οικία στην Ακροποταμιά Πηνείας.

Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος μεταφέρθηκε με ασθενφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πύργου με σκοπό να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, όπου έσβησαν τη φωτιά.

πηγή patrisnews.com

