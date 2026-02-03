Ηλεία: Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε οικία στην Ακροποταμιά Πηνείας.

Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος μεταφέρθηκε με ασθενφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πύργου με σκοπό να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, όπου έσβησαν τη φωτιά.