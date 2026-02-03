Πάτρα: Προφυλάκιση για τον 15χρονο και τον 20χρονο μετά τις ένοπλες ληστείες

Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, ο 20χρονος και ο 15χρονος συνεργός του, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά ληστειών με μαχαίρια σε περιοχές της Πάτρας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εξιχνιάστηκαν συνολικά πέντε υποθέσεις ληστειών, με το παράνομο όφελος των δραστών να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι δρούσαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και απειλούσαν υπαλλήλους και ιδιοκτήτες καταστημάτων με μαχαίρια, αφαιρώντας χρηματικά ποσά από μίνι μάρκετ, πρατήρια καυσίμων και άλλα καταστήματα.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, έπειτα από ληστεία σε μίνι μάρκετ στην περιοχή Πατρών–Κλάους, από όπου αφαίρεσαν περισσότερα από 1.200 ευρώ. Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη, η οποία κατέληξε στη σύλληψή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.