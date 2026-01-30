Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Ληστεία σε μίνι μάρκετ τα ξημερώματα- Μία σύλληψη

Προηγήθηκε καταδίωξη

Ληστεία σε μίνι μάρκετ στην Πατρών- Κλάους στην Πάτρα, σημειώθηκε στις 3.30 περίπου τα ξημερώματα.

Άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα και σύμφωνα με πληροφορίες, απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο και απέσπασε το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία μετά από καταδίωξη προχώρησε σε μια σύλληψη.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ληστεία Μίνι Μάρκετ

