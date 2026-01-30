Πάτρα: Ληστεία σε μίνι μάρκετ τα ξημερώματα- Μία σύλληψη

Ληστεία σε μίνι μάρκετ στην Πατρών- Κλάους στην Πάτρα, σημειώθηκε στις 3.30 περίπου τα ξημερώματα.

Άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα και σύμφωνα με πληροφορίες, απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο και απέσπασε το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία μετά από καταδίωξη προχώρησε σε μια σύλληψη.