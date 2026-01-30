Αυξημένο ενδιαφέρον για το Πατρινό Καρναβάλι- Εκδρομές από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οργανωμένες εκδρομές για το Πατρινό Καρναβάλι προγραμματίζουν και φέτος τουριστικά γραφεία από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, με διαφορετικές επιλογές σε διάρκεια και κόστος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, το Grecos Travel από τη Θεσσαλονίκη το οποίο οργανώνει τριήμερη εκδρομή με αναχώρηση στις 21 Φεβρουαρίου, η οποία περιλαμβάνει διαμονή στο Μεσολόγγι και παρακολούθηση της παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού. Η διάρκεια της εκδρομής είναι τρεις ημέρες, με κόστος συμμετοχής 149 ευρώ.

Από την Αθήνα, το Free Travel προγραμματίζει μονοήμερη εκδρομή την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, ημέρα της μεγάλης παρέλασης. Το κόστος της μονοήμερης εκδρομής ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Παράλληλα, το Friends Travel προσφέρει πακέτο που συνδυάζει μεταφορά από την Αθήνα προς την Πάτρα και επιστροφή αυθημερόν, καθώς και οργανωμένη συμμετοχή σε καρναβαλικό group, με εξασφαλισμένη στολή και ένταξη στην παρέλαση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τη νυχτερινή ποδαράτη του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου όσο και τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου.

Η κινητικότητα από τουριστικά γραφεία μεγάλων αστικών κέντρων καταδεικνύει για ακόμη μία χρονιά το έντονο ενδιαφέρον επισκεπτών για το Πατρινό Καρναβάλι, το οποίο συνεχίζει να προσελκύει κόσμο από όλη την Ελλάδα.