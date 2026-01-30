Ρουμανία: Προκαταρκτική και τοξικολογικές από την τοπική Εισαγγελία για το μοιραίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς

Προκαταρκτική έρευνα για τη διάπραξη των αδικημάτων της σωματικής βλάβης από αμέλεια και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρουμανία, μετά την τραγωδία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, έπειτα από τη σύγκρουση του βαν στο οποίο επέβαιναν, με νταλίκα, σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας του Λουγκόζ, Μπέρθα Σερένα Κονσταντινέσκου.

Ειδικότερα, όπως είπε, «για την υπόθεση συντάχθηκε έκθεση τοξικολογικής ανάλυσης από την IML Timişoara (σ.σ. Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Τιμισοάρα), προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα, όσον αφορά στον οδηγό του οχήματος».

Και τόνισε: «Το αποτέλεσμά της επιβεβαίωσε την παρουσία δύο ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα, κάνναβης και κοκαΐνης. Επιβεβαιώθηκε επίσης η παρουσία αλκοόλ».

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο πακέτα που πιθανολογείται ότι περιείχαν ψυχοδραστικές ουσίες, ωστόσο, όπως διευκρίνισε η ίδια, «δεν διαθέτουμε ακόμη τα επίσημα αποτελέσματα ως προς αυτό».