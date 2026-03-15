Πού θα δείτε Ατρόμητος - ΑΕΚ για τη Super League, Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στην Basket League και Λίβερπουλ - Τότεναμ

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής 15 Μαρτίου 2026 ξεχωρίζουν οι αθλητικές μεταδόσεις, με τον κρίσιμο αγώνα της ΑΕΚ στην έδρα του Ατρομήτου για τη Super League, το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για τη Basket League, το clasico Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο πόλο ανδρών και το Λίβερπουλ - Τότεναμ για την Premier League.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπουγιούκτσεκμετσε – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ολυμπιακός GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Τζένοα Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Ανόβερο Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Εσπανιόλ La Liga

15:00 Action 24, Mega News Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β Super League 2

15:30 Novasports 4HD Φέγενορντ – Εξέλσιορ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports 5HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports 2HD Κρίσταλ Πάλας – Λιντς Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Basket League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Κάλιαρι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μπολόνια Serie A

16:30 Novasports Start Βέρντερ Βρέμης – Μάιντς Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

17:00 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Πόλο

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη La Liga

18:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας Χάντμπολ Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τότεναμ Premier League

18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Ρόμα Serie A

19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΑΕΚ Super League

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Θέλτα La Liga

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells, Τελικός

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Εστρέλα Liga Portugal

20:30 Novasports 4HD Στουτγκάρδη – Λειψία Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός Super League

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς NBA

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οσασούνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μορεϊρένσε Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις

Όλες οι αθλητικές ειδήσεις

Ο ΝΟΠ πικρή ήττα από τον ΟΦΘ με 16-12

["Super League","Basket League","\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1"]
824232
