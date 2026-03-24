Εθνική Κορασίδων: Καμπ εν’οψει Ευρωπαϊκού- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Καμπ προετοιμασίας της Εθνικής Κ18 (Παίδων - Κορασίδων) θα γίνει στην Αθήνα στον Άγιο Κοσμά στις 2, 3 και 4 Απριλίου.

Εντάσσεται στο πλαίσιο του ελέγχου της προετοιμασίας των αθλητών μας που διεκδικούν πρόκριση στο 5ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18 (Παίδων - Κορασίδων) το οποίο θα πραγματοποιηθεί 16 με 19 Ιουλίου στο Ριέτι της Ιταλίας.

Στο καμπ κλήθηκε και η 17χρονη σπρίντερ της Ολυμπιάδας Πάτρας, Γεωργία Σταθοπούλου. Η αθλήτρια του Κώστα Λεβιδιώτη έχει ατομικό ρεκόρ στα 100μ. 12.23 από πέρυσι, ενώ το όριο για το Ριέτι είναι 12.05.

Σημειωτέον πως φέτος στον κλειστό, στα 60μ. με επίδοση 7’’.707, πέτυχε Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών Κ18 , ενώ έγινε η 6η κορασίδα όλων των εποχών στην Ελλάδα!

Από πέρυσι είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα ΣΕΓΑΣ «Γυμνάζομαι με τους Καλύτερους». Στον ανοικτό στίβο θα ξεκινήσει με το πανελλήνιο σχολικό και μετά ακολουθεί το διασυλλογικό.

Ιδού και οι συμμετοχές της Αχαΐας στα προηγούμενα Ευρωπαϊκά παίδων, διοργάνωση που ξεκίνησε το 2016.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

Μαρία Σεφεριάδη (Ολυμπιάδα) 6η στα 5.000μ. βάδην εντός σταδίου το 2016 στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) 16ος στα 1.500μ. το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ.

Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) 23ος στα 1.500μ. το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ.

Μαρία - Μυρτώ Τσιμιγκάτου 26η στα 5.000μ. βάδην το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ.

Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) 36ος στα 1.500μ. το 2024 στη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας.

Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) 12η στα 3.000μ. το 2024 στη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας.

* Ο Αλέξανδρος Μορτζάκης (Ολυμπιάδα) έπιασε το όριο στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου το 2020 στο Ριέτι της Ιταλίας, όμως η διοργάνωση ακυρώθηκε λόγω του κορωνοϊού

* Ο Ανδρέας - Ελευθέριος Μπαχός (Αθηνόδωρος) έπιασε το όριο στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου το 200 στο Ριέτι της Ιταλίας, όμως η διοργάνωση ακυρώθηκε λόγω του κορωνοϊού

* Η Μυρτώ Βαλαχά του Πέλοπα έπιασε το όριο στα 1.500μ. το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ, όμως δεν συμμετείχε, διότι ήταν μικρότερη ηλικιακά (παγκορασίδα)!

* Ο Αντώνης Τσάμης (Πέλοπας) έπιασε το όριο στα 2.000μ. στιπλ το 2022 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ, όμως δεν επιλέχθηκε στην αποστολή από τον ΣΕΓΑΣ.

* Ο Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Κούρος) έπιασε το όριο στο μήκος το 2024 στη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας, όμως δεν επιλέχθηκε στην αποστολή από τον ΣΕΓΑΣ.

* Η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) έπιασε το όριο στα 800μ. το 2024 για τη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας, επέλεξε να αγωνιστεί μόνο στα 3.000 μ.

* Η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) έπιασε το όριο στα 1.500μ. το 2024 για τη Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας, επέλεξε να αγωνιστεί μόνο στα 3.000 μ.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σε Άγιο Κοσμά και Ηράκλειο έγιναν το περασμένα Σάββατο (21/3) αναπτυξιακοί αγώνες ρίψεων και αλμάτων αντίστοιχα. Οι καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν στη σφυροβολία με δύο 17χρονους, τον Πέτρο Κασσαβήτα και τον Ανδρέα Αποστολάκο του συλλόγου ΑΣΚΑ Σωκράτης Γκιόλιας να ρίχνουν με άνεση πάνω από το όριο των 63 μέτρων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18. Ο πρώτος έριξε 71.85 και ο δεύτερος 70.56 με σφύρα βάρους 5 κιλών.

ΑΓΩΝΕΣ Κ14

Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσεται το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ΤΡΙΑΘΛΟΥ Κ14 (A΄ ΑΓΩΝΑΣ – ΔΡΟΜΙΚΟ 3ΘΛΟ) το οποίο θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Κεντρική προκήρυξη του ΣΕΓΑΣ αριθμ.πρωτ. 1260/19-2-2026

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 5 ομίλους ως εξής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ – ΑΧΑΪΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4/2026 ,στο ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ στάδιο και θα συμμετάσχουν τα σωματεία των νομών Αχαΐας .

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ – ΗΛΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026 , στο Δημοτικό στάδιο ΖΑΧΑΡΩΣ και θα συμμετάσχουν τα σωματεία του Ν. Ηλείας

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ - ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ,

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3/2026 ,στο Δ.Α.Κ Αγρινίου και θα συμμετάσχει το σωματείο της Αιτωλ/νίας

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3/2026 , στο Δ.Α.Κ Αργοστολίου και θα συμμετάσχει το σωματείο της ΓΕ Κεφαλ/νιας.

Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3/2026 , στο Δ.Α.Κ Ζακύνθου και θα συμμετάσχει το σωματείο της ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.