Ο Απόλλων Πατρών τιμά τον Σπύρο Γαλάνη

Το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 17:00, στο Κλειστό Γήπεδο Απόλλων, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, η οποία θα φέρει πλέον το όνομα «Σπύρος Γαλάνης», ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης και ανεκτίμητης προσφοράς του.

Ο Σπύρος Γαλάνης υπήρξε μια εμβληματική μορφή για τους «μελανόλευκους». Με όραμα, αφοσίωση και ανιδιοτελή αγάπη για τον Απόλλωνα, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πορείας του συλλόγου. Από το 1963, όταν και ανέλαβε ενεργό ρόλο στα διοικητικά ως μόνιμος Γενικός Γραμματέας, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, αποτελώντας έναν από τους βασικούς εκφραστές μιας γενιάς ανθρώπων που πίστεψαν βαθιά στις δυνατότητες της ομάδας.

Μαζί με μια παρέα άξιων παραγόντων και φίλων του συλλόγου, σε μια εποχή που ο Απόλλων βρισκόταν στη σκιά άλλων ισχυρών ομάδων της πόλης, κατάφεραν να αλλάξουν την ιστορική του πορεία. Από ένα σωματείο που από το 1946 έως και τα τέλη της δεκαετίας του ’60 κινούνταν σε χαμηλότερα αγωνιστικά επίπεδα (με μοναδική φωτεινή εξαίρεση τη σεζόν 1957-1958), ο Απόλλων αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή, φτάνοντας μέχρι τα σαλόνια της Α1 Εθνικής. Μάλιστα, αποτέλεσε τον πρώτο σύλλογο της περιφέρειας –εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης– που πέτυχε μια τέτοια διάκριση, ενώ μέχρι και σήμερα κατέχει μακράν τις περισσότερες παρουσίες στην κορυφαία κατηγορία από κάθε άλλη περιφερειακή ομάδα.

Η συμβολή του Σπύρου Γαλάνη δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Υπήρξε πρωτοπόρος και οραματιστής, καθώς συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία του σύγχρονου, ιδιόκτητου αθλητικού κέντρου της Περιβόλας, ενός έργου που μέχρι σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο και την ευρύτερη περιοχή.

Το 1991 ήταν μέλος του ΤΑΚ Απόλλων, ενώ το 1995 ανέλαβε ως ο πρώτος πρόεδρος της ΚΑΕ, θέση την οποία υπηρέτησε έως το 1997, σε μια περίοδο που έθεσε ισχυρά θεμέλια για την αγωνιστική και οργανωτική εξέλιξη της ομάδας. Επί των ημερών του, ο Απόλλων ενισχύθηκε με σπουδαίους αθλητές διεθνούς εμβέλειας, ανεβάζοντας το επίπεδο και το κύρος της ομάδας, ενώ η συμβολή του υπήρξε καθοριστική και στην πορεία καθιέρωσης του συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία.

Πέρα από την αθλητική του προσφορά, ο Σπύρος Γαλάνης διακρίθηκε και στην επαγγελματική του πορεία. Με τα προσόντα και τον ακέραιο χαρακτήρα του, ξεχώρισε ως Οικονομικός Διευθυντής στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ενώ υπηρέτησε με επιτυχία και ως διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε.

Πάνω απ’ όλα όμως, ήταν ένας άνθρωπος που κράτησε τον Απόλλωνα ζωντανό στις δύσκολες στιγμές. Μαζί με συνοδοιπόρους που μοιράζονταν το ίδιο όραμα, μετέτρεψαν μια ιδέα σε πράξη και μια ομάδα σε σύμβολο για την πόλη της Πάτρας.

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου και αποτελεί μια συμβολική αλλά βαθιά ουσιαστική πράξη μνήμης και τιμής. Γιατί ο Απόλλων δεν είναι μόνο οι αγώνες και οι διακρίσεις του. Είναι οι άνθρωποί του.

Και ο Σπύρος Γαλάνης θα αποτελεί για πάντα ένα φωτεινό κομμάτι αυτής της ιστορίας.