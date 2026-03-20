Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Με σπουδαία 4η περίοδο, πήρε τη νίκη

Κάνοντας μια μαγική τέταρτη περίοδο σε άμυνα και επίθεση, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε από την κόλαση στον παράδεισο και κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 82-74, αφού ανέτρεψε διαφορά 12 πόντων (50-62, 28′).

Όπως γράφει το SPORT24, ο Κέντρικ Ναν ξύπνησε την κατάλληλη στιγμή, τα τρίποντα άρχισαν να μπαίνουν και οι πράσινοι πήραν ένα αποτέλεσμα χρυσάφι στην προσπάθεια που κάνουν για την απευθείας πρόκριση στα playoffs της EuroLeague, με άλλα έξι ματς να απομένουν για το τέλος της regular season.

Το τριφύλλι ανέβηκε έτσι στο 18-14 (11-6 εντός και 7-8 εκτός έδρας) και έπιασε τους ερυθρολεύκους του Βελιγραδίου που έχουν ίδιο ρεκόρ (12-5 εντός και 6-9 εκτός έδρας). Ωστόσο, σε πιθανή ισοβαθμία, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα υστερεί, αφού στη Σερβία είχε χάσει με 18 πόντους.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 5 πόντους και 5 ασίστ στα πρώτα 6’30” του αγώνα, ενώ στο τέλος του πρώτου μέρους η στατιστική έδειχνε 4-6 οι πόντοι από λάθη αντιπάλου και 4-6 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας, με τον Παναθηναϊκό να υπερτερεί μόνο στους πόντους από αιφνιδιασμό (9-4).

Οι πράσινοι είχε 4/16 τρίποντα στο 30′, αλλά έβαλαν 6/11 στην τέταρτη περίοδο και άλλαξαν το ρου της αναμέτρησης.