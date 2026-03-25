Ο Γ.Σ. Δύμης στον «48ο Ποδηλατικό Γύρο Θυσίας»

Με επιτυχία και έντονη αγωνιστική διάθεση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ποδηλατικού τμήματος του Γυμναστικού Συλλόγου Δύμης στον εμβληματικό «48ο Ποδηλατικό Γύρο Θυσίας», που διοργάνωσε ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών το διήμερο 21-22 Μαρτίου.

Ο Σύλλογός μας έδωσε δυναμικό «παρών» σε μια από τις πιο απαιτητικές και ιστορικές διοργανώσεις της χώρας, με πέντε αθλητές να εκπροσωπούν επάξια τα χρώματα του Γ.Σ. Δύμης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Η αυλαία άνοιξε το Σάββατο 21 Μαρτίου με το αγώνισμα της Ατομικής Χρονομέτρησης(11χιλ).

Ο αθλητής μας, Βλάχος Σπύρος , πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στη διαδρομή με αφετηρία το Τείχος Δυμαίων και τερματισμό στο Λάππα, επιδεικνύοντας προσήλωση και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Η δράση κορυφώθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου με τον κλασικό και επίπονο Αγώνα Θυσίας «Πάτρα - Καλάβρυτα».

Η τετράδα των αθλητών μας της κατηγορίας Μάστερ, αναμετρήθηκε με κορυφαίους ποδηλάτες από όλη την Ελλάδα αποτελούμενη από τους:

• Σπύρο Ρηγόπουλο

• Γεώργιο Μπουνιά

• Αλέξανδρο Πετρόπουλο

• Κωνσταντίνο Φραμπίτση

Σε μια διαδρομή υψηλών απαιτήσεων, με συνολική απόσταση 80 Km από το Νέο Λιμένα Πατρών (ΟΛΠΑ) και Τερματισμός στα Καλάβρυτα και συγκεκριμένα στην Ι.Μ. Αγίας Λαύρας.

Οι αθλητές του Γ.Σ. Δύμης κατέβαλαν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, τιμώντας τον σύλλογο και το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ. Δύμης συγχαίρει θερμά τους αθλητές του για τη συμμετοχή και την επιμονή τους.