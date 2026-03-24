Fight Club Patras: Nέες επιτυχίες στο Βέλγιο

Τρία ασημένια μετάλλια σε μία από τις πιο δύσκολες διοργανώσεις Ταεκβοντό με τρείς τελικούς στην εκπνοή τούς, σε ένα από τα πιο δύσκολα τουρνουά σε παγκόσμιο επίπεδο, για την πατρινή ομάδα Fight Club του Μιχάλη Κωτσόπουλου.



Στο G1 τουρνουά στο Λόμελ του Βελγίου με περισσότερες από 1.900 συμμετοχές και κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο, η ομάδα μας απέδειξε για ακόμη μία φορά το υψηλό της αγωνιστικό επίπεδο .



Ασημένια μετάλλια κατέκτησαν μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις οι αθλητές μας:



Κοντογεωργακόπουλος Ανδρέας

Κωτσόπουλος Δημήτρης

Κοντογεωργακοπούλου Ελεάνα



Εξαιρετική εμφάνιση και από την Μητροκόντη Βασιλική, στην πρώτη της δυνατή διεθνή συμμετοχή σε G1, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον!



Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τον προπονητή μας για την προσπάθεια και την αγωνιστικότητα!