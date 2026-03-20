Θρίαμβος για Σοφία Ντίλιου και Γιώργο Πλέα

Μεγάλες επιτυχίες για την Πατραϊκή πυγμαχία!

Η Σοφία Σοφία Ντίλιου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 60κ. των 2ων στα χρονικά Πανελληνίων Αγώνων Πυγμαχίας των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) του σχολικού έτους 2025-2026, που διοργάνωσε με επιτυχία η ΕΟΠ στο γυμναστήριο King of the Ring στην Αθήνα.

Η Ντίλιου είναι αθλήτρια του Ηλία Πελεκούδα στον Μίλωνα (ο οποίος ήταν στην γωνία της, καίτοι μπαμπάς ολίγων ωρών, αφού χθες το βράδυ η σύζυγός του τους χάρισε το 5ο τους παιδί) και μαθήτρια στο 8ο ΓΕΛ Πάτρας, ενώ έφτασε στο χρυσό μετά από τρεις νίκες.

Είναι το 4ο της μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τα τρία προηγούμενα:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2026 Νεανίδων 54 1 Ντίλιου Σοφία Μίλων

2025 Κορασίδων 57 1 Ντίλιου Σοφία Μίλων

2024 Κορασίδων 54 3 Ντίλιου Σοφία Μίλων

Ιδού και ο πλήρης απολογισμός των πέντε Αχαιών που πήραν μέρος στο 2ο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΥΚΕΙΩΝ

* Μιχαήλ Λιόλης (ΠΓΕ / 10ο ΓΕΛ - 65κ., παίδας): Νίκη, ήττα. Στους «8».

* Χρήστος Χριστόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου / 2ο ΓΕΛ Αιγίου - 55κ., έφηβος): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Λέκκας (Παναχαϊκή / 2ο ΕΠΑΛ - 55κ., έφηβος): Ήττα στους «16».

* Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων / 2ο ΓΕΛ - 60κ., νεάνιδα): Ηττα (α.α.). Στους «8».

* Σοφία Ντίλιου (Μίλων / 8ο ΓΕΛ - 60κ., νεάνιδα): Νίκη (α.α.), νίκη, νίκη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας.

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Τα μετάλλια της Αχαΐας σε όλα (2 συνολικά) πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

2026 Σχολικό Λυκείων 60 1 Ντίλιου Σοφία Μίλων 8ο ΓΕΛ

2018 Σχολικό Λυκείων 70 1 Ζαπάντης Παναγιώτης Παναχαϊκή 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας

2018 Σχολικό Λυκείων 80 1 Μιχαλόπουλος Μάρκος ΠΥΓΜΗ 11ο ΓΕΛ Πάτρας

2018 Σχολικό Λυκείων 80+ 1 Σωτηρόπουλος Νίκος Παναχαϊκή 6ο ΓΕΛ Πάτρας

2018 Σχολικό Λυκείων 80 2 Μάντζαρης Κωνσταντίνος Παναχαϊκή 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας

2018 Σχολικό Λυκείων 91 2 Βγενόπουλος Παναγιώτης Παναχαϊκή 5ο ΓΕΛ Πάτρας

2018 Σχολικό Λυκείων 80 3 Κομματάς Κίμων ΕΑΠ 1ο ΕΠΑΛ Πάτρας

2018 Σχολικό Λυκείων 60 1 Κορφιάτη Αννα Αμυνα 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας

2018 Σχολικό Λυκείων 60 3 Μηνά Φωτεινή Ολυμπιακός Πειρ. Λύκειο Βραχνεΐκων



ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΕΑΣ

Με μαχητικότητα, δυναμισμό και αγωνιστικό χαρακτήρα ολοκλήρωσε η Εθνική Ομάδα Πυγμαχίας την παρουσία της στους ημιτελικούς του Elite Montenegro Cup 2026 που διεξάγεται στην Μπούντβα του Μαυροβουνία, καταγράφοντας μία ακόμη σημαντική διεθνή εμφάνιση για τα ελληνικά χρώματα.

Η γαλανόλευκη ομάδα (στο ποπονητικό τιμ ο πατρινός Νίκος Πλέας της ΠΓΕ) κλείνει τη φάση των «4» με τρία χάλκινα μετάλλια και με τον νεαρό πατρινό Γιώργο Πλέα να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό της κατηγορίας του.

Η σημερινή ημέρα είχε ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές για την ελληνική αποστολή. Ο Γιώργος Πλέας Πλέας προκρίθηκε στον τελικό, καθώς ο αντίπαλός του δεν ανέβηκε στο ρινγκ λόγω τραυματισμού στο φρύδι.

Έτσι, ο Έλληνας αθλητής εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό των 60κ. και συνεχίζει την πορεία του με στόχο την κορυφή.

Στη γωνία του είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αρτουρ Μικαελιάν, ενώ στην Παναχαϊκή προπονειται με τον πατέρα του Νίκο Πλέα.