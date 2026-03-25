Επτά Πατρινοί στις Εθνικές ομάδες πόλο Παίδων και Εφήβων

Με επτά Πατρινούς οι επόμενες υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων πόλο Παίδων και Εφήβων.

Αναλυτικά:

Δεκαοχτώ (18) αθλητές κλήθηκαν στην Εθνική ομάδα Παίδων Κ15, που θα μας εκπροσωπήσει στο διεθνές τουρνουά «EASTERN CUP U15», στην πόλη Μπούντβα του Μαυροβουνίου, 1-3 Απριλίου.

Είναι οι:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ: ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:MIΣOYPAΣ ΔHMHTPΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ:KAΨOΠOYΛOΣ AΝΑΡΓΥΡΟΣ KOYNTOYΔIOΣ MAPIOΣ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ:ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:ΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

Ναυτικός Όμιλος Πατρών: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ: ΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΟΚ:ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ: ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MΠEPΛHΣ NIKOΛAOΣ

* Ο Θανάσης Γκολφινόπουλος είναι γιος του παλιού άσου του ΝΟΠ, Βασίλη Γκολφινόπουλου.

Προπονητής: Βασίλης Λαμπάτος.Βοηθός Προπονητή: Μαρκόπουλος Ξενοφών. Φυσιοθεραπευτής: Καπάι Ρεζάρτα.

Και ο πατρινός διεθνής διαιτητής: Μάρκοβιτς Μιχαήλ.

Η αποστολή θα αναχωρήσει στις 30/3.

ΤΟ ΚΑΜΠ ΤΗΣ ΕΦΗΒΩΝ Κ18

Καλούνται, εξάλλου, οι παρακάτω αθλητές (ανάμεσά τους και τρεις πατρινοί) Κλιμακίου της Εθνικής ομάδας Εφήβων Κ18 σε καμπ προετοιμασίας στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ», για καμπ προετοιμασίας 29/3-9/4 (πρώτη συγκέντρωση, Κυριακή 29/3 στις 09:00):

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ: ΜΠΕΡΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ:ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Ηλίας Αγγελόπουλος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: Αγγελος Λαμπάτος

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:ΓΙΟΡΒΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΟΦΗ: ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΠΕΡΣΕΑΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ: Κωνσταντίνος Μπιτσάκος

ΠΑΟΚ: ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ