Με τέσσερις νίκες συνέχισε η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας

Β' Εθνική χάντμπολ ανδρών και Α2 Εθνική χάντμπολ γυναικών
Με δύο νίκες συνέχισε την πορεία της στο πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ η ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας.
Συγκεκριμένα τον έναν αγώνα του Σάββατου η ομάδα της Πάτρας τον πήρε στα χαρτιά μιας και η ομάδα του Α.Σ. Ηλιούπολης παραιτήθηκε του αγώνα και έχασε τον αγώνα στα χαρτιά με σκορ 10-0 (α.α.).
Στον αγώνα της Κυριακής έπαιξε στην Πάτρα στο Κουκούλι ως φιλοξενούμενη του Δία Μοσχάτου – Ταύρου και νίκησε με σκορ 16-36 (ημ. 9-20).
Αναλυτικά ο αγώνας έχει ως εξής:
Δίας Μοσχάτου – Ταύρου – Ακαδημία των Σπορ Πάτρας = 16-36 (ημ. 9-20).
Τα 5λεπτα: 0-4,1-8,3-12,6-14,8-18,9-20 (ημ.), 9-23,11-26, 12-28, 14-31,14-33, 16-36.
Οι 2λεπτες αποβολές: 6 - 5. Τα πέναλτι: 3/4 – 3/4.
Διαιτήτευσαν οι: Γρούμπας-Χρόνης.
ΔΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Σ. Σακελλαρίου): Σοφόπουλος, Καραγεώργης 2, Σπ. Χαραλαμπίδης 5, Τζίτζης, Τουλούμης, Χρ. Χαραλαμπίδης 1, Τουλούμης, Χήνος, Σγαρδέλης 3, Δημελής 5.
Ακαδημία των Σπορ (Γ. Παπαγιαννόπουλος): Πανόπουλος, Σαρικάς 4, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος, Σπανός, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 8, Παπακωστόπουλος 3, Ιωαν. Γιαννακούρας 5, F. Muniz, Ψυχογιάννης 5, Αργυρός 1, Βασιλειάδης 6, Σμυρνιώτης 1, Αγγ. Γιαννακούρας 3, Αλεξόπουλος, Αποστόλου, Τυφτικίδης.
Μόλις τελείωσε ο αγώνας των ανδρών και πριν αρχίσει των γυναικών με τις ίδιες ομάδες, η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας βράβευσε τον Πατρινό προπονητή του Δία Μοσχάτου – Ταύρου Σπύρο Σακελλαρίου για την προσφορά του στην Πατραϊκή χειροσφαίριση και όχι μόνον.
Την απονομή έκανε ο αρχηγός της Ακαδημίας των Σπορ Αλέξης Παπαγιαννόπουλος.
Η βαθμολογία δύο αγωνιστικές πριν την λήξη του πρωταθλήματος έχει ως εξής:
1. Π.Ο.Κ. Έσπερος…………………………………………27
2. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας……………………..26
…………………………………………………………………….
3. Ολυμπιακός Κερατσινίου………………………….24
4. Α.Ο. Πολιτεία……………………………………………24
5. Ιδομενέας Γαλατά…………………………………… 17
6. Α.Σ.Ο.Δ. Ασπροπύργου…………………………….15
7. Α.Σ. Ηλιούπολης……………………………………….9
8. Πολυνίκης Ναυπλίου……………………………….4
9. Δίας Μοσχάτου – Ταύρου………………………..3
10. Πήγασος Κυψέλης……………………………………0
Νταμπλ και οι γυναίκες
Με δύο νίκες συνέχισε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας για το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών που συμμετάσχει.
Συγκεκριμένα νίκησε το Σάββατο στο Κουκούλι ως γηπεδούχος της ομάδα του Δία Μοσχάτου – Ταύρου με σκορ 30-16 (ημ.20-9) και την Κυριακή ως φιλοξενούμενη του Δία Μοσχάτου – Ταύρου, πάλι στο Κουκούλι, με σκορ 14-28 (ημ.6-12).
Αναλυτικά στον αγώνα του Σαββάτου είχαμε:
Ακαδημία των Σπορ Πάτρας – Δίας Μοσχάτου Ταύρου= 30-16 (ημ. 20-9).
Τα 5λεπτα: 3-0,5-0,8-3,13-3,16-7, 20-9 (ημ.), 22-9,25-9,26-10, 27-13, 27-15, 30-16.
Οι 2λεπτες αποβολές: 4 - 2. Τα πέναλτι: 0/0 - 1/1.
Διαιτήτευσαν οι: Γρούμπας - Χρόνης.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Β. Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου, Παπανικολάου 2, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 4, Ελ. Γεωργίου 4, Χριστοπούλου 1, Λιβάνη, Λούη 9, Χαμίτι, Τσαγκαράτου 8, Ρώση 1, Πίκουλα 1.
ΔΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Γ. Χήνος): Μπουρίμι, Πετροπούλου, Διακάκη, Σοφοπούλου, Μ.Π.Βασιλείου 1, Μαρκουλή 1, Ζαφειροπούλου 9, Κακαβογιάννη-Νικολάου 3, Σαμοθράκη 1, Κοσμοπούλου 1.
Αναλυτικά στον αγώνα της Κυριακής είχαμε:
Δίας Μοσχάτου – Ταύρου – Ακαδημία των Σπορ Πάτρας=14-28 (ημ. 6-12).
Τα 5λεπτα: 1-4,1-4,4-5,4-7,5-8,6-12 (ημ.), 6-15,7-18,8-20,10-22,11-26,14-28.
Οι 2λεπτες αποβολές: 3-4. Τα πέναλτι: 5/4 - 3/3.
Διαιτήτευσαν οι: Γρούμπας - Χρόνης.
ΔΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Γ. Χήνος): Μπουρίμι, Πετροπούλου, Διακάκη, Σοφοπούλου, Τσώνη 1, Μ.Π. Βασιλείου, Μαρκουλή, Ζαφειροπούλου 9, Κακαβογιάννη-Νικολάου 2, Σαμοθράκη, Κοσμοπούλου 2.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Β. Βουκελάτου): Ρώση, Παπαγιαννοπούλου, Παπανικολάου 2, Τριανταφύλλου, Χριστοπούλου 2, Λιβάνη, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 2, Ελ. Γεωργίου 5, Λούη 11, Χαμίτι, Τσαγκαράτου 6.
Η βαθμολογία έχει ως εξής:
1. Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων…………………36
2. Ολυμπιακός Ο.Σ.Φ.Π…………………………32
…………………………………………………………….
3. Δήμος Κορυδαλλού…………………………...28
4. Δ.Α.Σ. Ζεφυρίου………………………………...24
5. Α.Σ. Άνοιξη Διονύσου………………………...20
6. Ολυμπιακός Κερατσινίου……………………17
7. Α.Σ. Ηλιούπολης………………………………….14
8. Γ.Σ. Παπασιδέρης………………………………..13
9. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας………………..12
10. Χανιά Ε.Α.Χ………………………………………….3
11. Δίας Μοσχάτου – Ταύρου……………………0
