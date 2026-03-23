Με τέσσερις νίκες συνέχισε η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας

Με δύο νίκες συνέχισε την πορεία της στο πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ η ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας.

Συγκεκριμένα τον έναν αγώνα του Σάββατου η ομάδα της Πάτρας τον πήρε στα χαρτιά μιας και η ομάδα του Α.Σ. Ηλιούπολης παραιτήθηκε του αγώνα και έχασε τον αγώνα στα χαρτιά με σκορ 10-0 (α.α.).

Στον αγώνα της Κυριακής έπαιξε στην Πάτρα στο Κουκούλι ως φιλοξενούμενη του Δία Μοσχάτου – Ταύρου και νίκησε με σκορ 16-36 (ημ. 9-20).

Αναλυτικά ο αγώνας έχει ως εξής:

Δίας Μοσχάτου – Ταύρου – Ακαδημία των Σπορ Πάτρας = 16-36 (ημ. 9-20).

Τα 5λεπτα: 0-4,1-8,3-12,6-14,8-18,9-20 (ημ.), 9-23,11-26, 12-28, 14-31,14-33, 16-36.

Οι 2λεπτες αποβολές: 6 - 5. Τα πέναλτι: 3/4 – 3/4.

Διαιτήτευσαν οι: Γρούμπας-Χρόνης.

ΔΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Σ. Σακελλαρίου): Σοφόπουλος, Καραγεώργης 2, Σπ. Χαραλαμπίδης 5, Τζίτζης, Τουλούμης, Χρ. Χαραλαμπίδης 1, Τουλούμης, Χήνος, Σγαρδέλης 3, Δημελής 5.

Ακαδημία των Σπορ (Γ. Παπαγιαννόπουλος): Πανόπουλος, Σαρικάς 4, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος, Σπανός, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 8, Παπακωστόπουλος 3, Ιωαν. Γιαννακούρας 5, F. Muniz, Ψυχογιάννης 5, Αργυρός 1, Βασιλειάδης 6, Σμυρνιώτης 1, Αγγ. Γιαννακούρας 3, Αλεξόπουλος, Αποστόλου, Τυφτικίδης.

Μόλις τελείωσε ο αγώνας των ανδρών και πριν αρχίσει των γυναικών με τις ίδιες ομάδες, η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας βράβευσε τον Πατρινό προπονητή του Δία Μοσχάτου – Ταύρου Σπύρο Σακελλαρίου για την προσφορά του στην Πατραϊκή χειροσφαίριση και όχι μόνον.

Την απονομή έκανε ο αρχηγός της Ακαδημίας των Σπορ Αλέξης Παπαγιαννόπουλος.

Η βαθμολογία δύο αγωνιστικές πριν την λήξη του πρωταθλήματος έχει ως εξής:

1. Π.Ο.Κ. Έσπερος…………………………………………27

2. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας……………………..26

3. Ολυμπιακός Κερατσινίου………………………….24

4. Α.Ο. Πολιτεία……………………………………………24

5. Ιδομενέας Γαλατά…………………………………… 17

6. Α.Σ.Ο.Δ. Ασπροπύργου…………………………….15

7. Α.Σ. Ηλιούπολης……………………………………….9

8. Πολυνίκης Ναυπλίου……………………………….4

9. Δίας Μοσχάτου – Ταύρου………………………..3

10. Πήγασος Κυψέλης……………………………………0