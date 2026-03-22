Σκορ - μαμούθ η Παναχαϊκή, η 3η μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της, θρίαμβος για Θύελλα και Παναιγιάλειο

Διέσυρε με 10-0 τον κακότυχο Πανγυθεατικό
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν τα play offs και τα play outs της Γ’ Εθνικής για τις τρεις ομάδες της Αχαΐας.
Ξεχώρισε το 10-0 της Παναχαϊκής επί του Πανγυθεατικού. Μεγάλες νίκες Θύελλα και Παναιγιάλειο.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Μπούρδος (46’ Ντεντόπουλος), Αγουρίδης (58’ Καμπεράι), Σταθόπουλος, Μουλάς, Πετράτος (58’ Ντούνης), Συρμής, Γερολυμάτος (46’ Γασπαρινάτος), Τσεκούρας, Νιφορόπουλος, Μασούρας (58’ Ορτέντζιος).
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος (62′ Πολίτης), Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης, Ντούκας, Φωκαΐδης (82′ Κόκιος), Σταυρόπουλος, Μπουρλάκης (75′ Λαθύρης), Λιάτος (67′ Κυριαζής), Σιάκας.
ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος (88′ Δημητρέλος), Θανόπουλος (88′ Κ. Κουτσαντώνης), Κατριβέσης, Σουγλέρης (65’ Θ. Βλασόπουλος), Σκεπετάρης (76′ Σκουμής), Ντίνος, Πιστικός (65’ Μαντάς), Αναγνωστόπουλος, Θεοδωρακόπουλος.
4ος όμιλος - Τα αποτελέσματα
Play offs
Παναιγιάλειος – Κόρινθος 2-0: 7’ Σιάκας, 55’ Φωκαΐδης
Πέλοπας – Μιλτιάδης 0-0
Πύργος – Ζάκυνθος 1-0: 77′ Φερεκίδης
Play outs
Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 10-0: 23’ 29’ πέναλτι 37’ Νιφορόπουλος, 31’ 62’ Συρμής, 51’ Τσεκούρας, 55’ πέναλτι Πετράτος, 67’ Ντεντόπουλος, 68′ Ντούνης, 85′ Ορτέντζιος
Ερμής Μελιγούς – Θύελλα 1-2: 34’ Παναγόπουλος – 4’ Ντίνος, 48’ Σκεπετάρης
Πανθουριακός – Λουτράκι 0-1: 82′ Κυριαλάνης
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΙΚΕΣ
Είναι η 3η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις. Και οι δύο προηγούμενες στο Κύπελλο Ελλάδας.
Αναλυτικά:
22/10/1961 Παναχαϊκή - ΑΕΚ Πατρών 12-1. Βεργίνης 7, Γεωργακόπουλος 3, Εμμανουηλίδης 1, αυτογκολ 1.
13/09/1970 Παναχαϊκή - Αετός Ρίου 22-0. Αυγερινόπουλος 5, Ρήγας 5, Δαβουρλής 5, Μιχαλόπουλος 4, Στραβοπόδης 2, Νικολάου 1,
Στην Α’ Εθνική:
Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Λευκωσίας 7-0 (12 Δεκεμβρίου 1971): Αποτελεί μία από τις ευρύτερες νίκες της ομάδας στην Α' Εθνική.
Στη Β’ Εθνική:
Παναχαϊκή – Αχαρναϊκός 7-0 (10 Μαρτίου 2020): Η μεγαλύτερη σε έκταση σκορ νίκη των τελευταίων ετών στη Super League 2.
Παναχαϊκή – ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 7-0 (12 Μαΐου 2019): Μια ακόμα επιβλητική επτάρα στο πλαίσιο της τότε Football League.
Τα φετινά της αποτελέσματα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ
Γ’ Εθνική 23 8-6-9 39-26
Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2
Κύπελλο ΕΠΣΑ 3 2-0-1 11-3
Σύνολο 27 10-6-11 51-31
EΠOMENH 2η Αγωνιστική
ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ
Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ "ΘΩΔΕΙΟ" ΣΤΑΔΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σάββατο 28/03/26 15:00
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Σάββατο 28/03/26 15:00
Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή Γ.Ε. ΦΩΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Σάββατο 28/03/26 15:00
ΠΛΕΙ ΟΦ
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Παναιγιάλειος ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Σάββατο 28/03/26 15:00
Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Σάββατο 28/03/26 15:00
ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Σάββατο 28/03/26 15:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ 59 1 1 0 0 1 0
2. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 53 1 1 0 0 2 0
3. Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 52 1 0 0 1 0 1
4. Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 34 1 0 1 0 0 0
5. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 32 1 0 0 1 0 2
6. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 30 1 0 1 0 0 0
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 31 1 1 0 0 1 0
2. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 30 1 1 0 0 10 0
3. Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ 28 1 0 0 1 0 1
4. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 24 1 1 0 0 2 1
5. ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 10 1 0 0 1 1 2
6. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. 2 1 0 0 1 0 10
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr