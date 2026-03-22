Σκορ - μαμούθ η Παναχαϊκή, η 3η μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της, θρίαμβος για Θύελλα και Παναιγιάλειο

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν τα play offs και τα play outs της Γ’ Εθνικής για τις τρεις ομάδες της Αχαΐας.

Ξεχώρισε το 10-0 της Παναχαϊκής επί του Πανγυθεατικού. Μεγάλες νίκες Θύελλα και Παναιγιάλειο.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Μπούρδος (46’ Ντεντόπουλος), Αγουρίδης (58’ Καμπεράι), Σταθόπουλος, Μουλάς, Πετράτος (58’ Ντούνης), Συρμής, Γερολυμάτος (46’ Γασπαρινάτος), Τσεκούρας, Νιφορόπουλος, Μασούρας (58’ Ορτέντζιος).

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος (62′ Πολίτης), Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης, Ντούκας, Φωκαΐδης (82′ Κόκιος), Σταυρόπουλος, Μπουρλάκης (75′ Λαθύρης), Λιάτος (67′ Κυριαζής), Σιάκας.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος (88′ Δημητρέλος), Θανόπουλος (88′ Κ. Κουτσαντώνης), Κατριβέσης, Σουγλέρης (65’ Θ. Βλασόπουλος), Σκεπετάρης (76′ Σκουμής), Ντίνος, Πιστικός (65’ Μαντάς), Αναγνωστόπουλος, Θεοδωρακόπουλος.

4ος όμιλος - Τα αποτελέσματα

Play offs

Παναιγιάλειος – Κόρινθος 2-0: 7’ Σιάκας, 55’ Φωκαΐδης

Πέλοπας – Μιλτιάδης 0-0

Πύργος – Ζάκυνθος 1-0: 77′ Φερεκίδης

Play outs

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 10-0: 23’ 29’ πέναλτι 37’ Νιφορόπουλος, 31’ 62’ Συρμής, 51’ Τσεκούρας, 55’ πέναλτι Πετράτος, 67’ Ντεντόπουλος, 68′ Ντούνης, 85′ Ορτέντζιος

Ερμής Μελιγούς – Θύελλα 1-2: 34’ Παναγόπουλος – 4’ Ντίνος, 48’ Σκεπετάρης

Πανθουριακός – Λουτράκι 0-1: 82′ Κυριαλάνης

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΙΚΕΣ

Είναι η 3η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις. Και οι δύο προηγούμενες στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αναλυτικά:

22/10/1961 Παναχαϊκή - ΑΕΚ Πατρών 12-1. Βεργίνης 7, Γεωργακόπουλος 3, Εμμανουηλίδης 1, αυτογκολ 1.

13/09/1970 Παναχαϊκή - Αετός Ρίου 22-0. Αυγερινόπουλος 5, Ρήγας 5, Δαβουρλής 5, Μιχαλόπουλος 4, Στραβοπόδης 2, Νικολάου 1,

Στην Α’ Εθνική:

Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Λευκωσίας 7-0 (12 Δεκεμβρίου 1971): Αποτελεί μία από τις ευρύτερες νίκες της ομάδας στην Α' Εθνική.

Στη Β’ Εθνική:

Παναχαϊκή – Αχαρναϊκός 7-0 (10 Μαρτίου 2020): Η μεγαλύτερη σε έκταση σκορ νίκη των τελευταίων ετών στη Super League 2.

Παναχαϊκή – ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 7-0 (12 Μαΐου 2019): Μια ακόμα επιβλητική επτάρα στο πλαίσιο της τότε Football League.

Τα φετινά της αποτελέσματα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 23 8-6-9 39-26

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 3 2-0-1 11-3

Σύνολο 27 10-6-11 51-31

EΠOMENH 2η Αγωνιστική

ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ

Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ "ΘΩΔΕΙΟ" ΣΤΑΔΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σάββατο 28/03/26 15:00

ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Σάββατο 28/03/26 15:00

Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή Γ.Ε. ΦΩΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Σάββατο 28/03/26 15:00

ΠΛΕΙ ΟΦ

Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Παναιγιάλειος ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Σάββατο 28/03/26 15:00

Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Σάββατο 28/03/26 15:00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Σάββατο 28/03/26 15:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά

1. ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ 59 1 1 0 0 1 0

2. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 53 1 1 0 0 2 0

3. Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 52 1 0 0 1 0 1

4. Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 34 1 0 1 0 0 0

5. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 32 1 0 0 1 0 2

6. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 30 1 0 1 0 0 0

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά

1. Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 31 1 1 0 0 1 0

2. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 30 1 1 0 0 10 0

3. Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ 28 1 0 0 1 0 1

4. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 24 1 1 0 0 2 1

5. ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 10 1 0 0 1 1 2

6. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. 2 1 0 0 1 0 10