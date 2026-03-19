Οι Μηχανικοί Πάτρας 2-1 την Πυροσβεστική

Ενας αγώνας για σκληρά νεύρα διεξήχθη χθες 18/03/2026 για το Πρωτάθλημα Επαγγελματικών Τάξεων του Δήμου Πατρέων ανάμεσα στην ομάδα των Μηχανικών και αυτή των Πυροσβεστών.

Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, με σκληρά μαρκαρίσματα, το οποίο για μεγάλη χρονική διάρκεια ήταν ισόπαλο στο 1-1, με μεγάλες ευκαιρίες και εξαιρετικές επεμβάσεις από τους τερματοφύλακες, αλλά στο τέλος οι Μηχανικοί κατάφεραν να πάρουν το παιχνίδι με γκολ 2 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού, γράφοντας έτσι το 2-1, που έμελε να είναι και το τελικό σκορ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του παίκτη και Προέδρου της ομάδας των Μηχανικών, Ασημακόπουλου Κωνσταντίνου, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, θεώρησε ότι η ομάδα - παρά τις πολλές απουσίες της - λόγω της καλής φυσικής κατάστασης όλων των παικτών και της εντατικής προπόνησης ή ομάδα απέδωσε καθ'όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Τη θέση του MVP μοιράζονταν, λόγω επίτευξης γκολ ο Σκιαδας- Χριστοπουλος αλλά και ο τερματοφύλακας Μαρίδης, οι ίδιοι και οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους, προς τιμήν τους όμως, εξήραν τη μαχητικότητα του Κωστή Ασημακόπουλου, που με αυτοθυσία αποτέλεσε βράχο για την άμυνα των Μηχανικών. Μάλιστα συνέχισε να αγωνίζεται ακόμη και μετά από σκληρό αντιαθλητικό φάουλ που υπέστη, έπειτα από μια μικρή διαβούλευση έθεσαν για άλλη μια φορά τον ίδιο MvP.