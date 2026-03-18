Τα Δημοσιογραφικά Βραβεία του ΠΣΑΤ και οι απονομές- ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η εφετινή εκδήλωση απονομής των 28ων Δημοσιογραφικών Βραβείων ΠΣΑΤ, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και ώρα 12μ. στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύθηκαν οι αθλητικοί συντάκτες-μέλη του Συνδέσμου, για θέματα που αποφάσισε η ανεξάρτητη αρμόδια Επιτροπή, ενώ το Δ.Σ. απένειμε ειδικές τιμητικές διακρίσεις και επαίνους.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ, Βαγγέλης Ιωάννου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και επισήμανε ότι η σημερινή εκδήλωση ανήκει στους «βέλτιστους», στους συναδέλφους οι οποίοι χωρίς φόβο, αλλά με πάθος ενημερώνουν την Κοινή Γνώμη. «Παράλληλα και με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα βίας» τόνισε «η προστασία των δημοσιογράφων στους αθλητικούς χώρους δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Είναι θεσμική υποχρέωση όλων».

Ακολούθησε η απονομή των Δημοσιογραφικών Βραβείων. Συγκεκριμένα:

Το Βραβείο ΕΔΟΕΑΠ «Πάνος Γεραμάνης» απονεμήθηκε στον Γιάννη Λαμπίρη, για τη συνέντευξη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Την απονομή έκανε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου.

Το Βραβείο ΕΔΟΕΑΠ «Χρήστος Σβολόπουλος» απονεμήθηκε στον Σταύρο Γεωργακόπουλο, ο οποίος συνοδευόταν από τον γιο του Κωνσταντίνο, για το ρεπορτάζ σχετικά με την πιο ακριβή (και από τις σημαντικότερες) μεταγραφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτή του Χαράλαμπου Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, Ιστοσελίδα «athletiko.gr». Την απονομή έκανε η δημοσιογράφος, μέλος του Συνδέσμου και πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Άρια Αγάτσα.

To Bραβείο «Πέτρος Λινάρδος» απονεμήθηκε στην Πέννυ Ροντογιάννη για τη συνέντευξη με τίτλο «Αθηνά Παπαφωτίου, το ανεπανάληπτο φινάλε, οι προκλήσεις, η επόμενη μέρα δίπλα στον Παναθηναϊκό και την κοινωνία», Ιστοσελίδα «Volleyplanet.gr».Την απονομή έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου.

Το Βραβείο «ΠΟΕΣΥ» απονεμήθηκε στον Χάρη Σταύρου για τη συνέντευξη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ιστοσελίδα «sport24.gr». Τη βράβευση έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου.

Το Βραβείο ΕΣΗΕΑ «Αγγελική Βύζικα» απονεμήθηκε στον Γιάννη Χατζηδοπαυλάκη για το άρθρο με τίτλο «Πώς τα μαχητικά αθλήματα θωρακίζουν τα παιδιά», Ιστοσελίδα ΑΠΕ – ΜΠΕ. Την απονομή έκανε ο Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Γιώργος Γαβαλάς συνοδευόμενος από τον Κωνσταντίνο Σιάχο, Πρόεδρο της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες.

Το Βραβείο «Παύλος Γερακάρης» απονεμήθηκε στους Μανώλη Βογιατζάκη και Μένια Σιδεράκη για το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο πλοίο μπαίνω για εκδρομή…», Κανάλι YouTube της ΠΑΕ ΟΦΗ. Την απονομή έκανε ο Α΄Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΤ Μάνος Σταραμόπουλος.

Το Βραβείο «Ανδρέας Μπόμης» απονεμήθηκε στον Ηλία Καλλονά για το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ανδρέας Τεττέη, ο μαχαλοσφαιριστής του 608», Ιστοσελίδα «sport24.gr». Τη βράβευση έκανε ο γιος του αείμνηστου Ανδρέα Μπόμη, Παναγιώτης συνοδευόμενος από τον εγγονό του, συνονόματο, Ανδρέα Μπόμη.

Το Βραβείο «Στράτος Σεφτελής» απονεμήθηκε στον Αλέξανδρο Σόμογλου για τις δημοσιογραφικές αποστολές σε Άμπου Ντάμπι (Final Four Euro league) και Λεμεσό, Ρίγα (Euro basket) και το ντοκιμαντέρ «Pafos FC, μια ομάδα, μια πόλη, ένας ήρωας, ένα παραμύθι», Ιστοσελίδα «parapolitika.gr». Η απονομή έγινε από τον γενικό γραμματέα του ΠΣΑΤ, Γιάννη Θεοδωρακόπουλο.

Το Βραβείο «Γιάννης Διακογιάννης» απονεμήθηκε στην Αμάντα Φουντή για το ντοκιμαντέρ με θέμα τον ΠΑΣ Γιάννινα στο πλαίσιο του αφιερώματος Game Changer, Ιστοσελίδα «betmatrix.gr». Την απονομή έκανε ο ταμίας του ΠΣΑΤ, Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου.

Το Βραβείο «Δημήτρης Παπαναγιώτου» απονεμήθηκε στον Κώστα Μπελιά για τη σειρά επεισοδίων με τίτλο «MVP Stories», Tik Tok «parapolitika.gr». Τη βράβευση έκανε ο έφορος του Δ.Σ. ΠΣΑΤ, Άκης Δημακός.

Το βραβείο «Σπύρος Αυλωνίτης» απονεμήθηκε στον Γιώργο Οικονόμου για τα podcast και vidcast με τίτλο «Man to man – Powered by Stoiximan», αποκλειστική παραγωγή της Stoiximan Greek Basketball League. Η απονομή έγινε από τον Sponsorships Manager της Stoiximan Γιώργο Παπαγιάννη. Παρών και ο γιος του αείμνηστου Σπύρου Αυλωνίτη, Αλέξανδρος.

Το Βραβείο «Σταύρος Πετρακόπουλος» απονεμήθηκε στον Γιάννη Γιαγκίνη για το θέμα «24 ώρες στην Αρχαία Ολυμπία με τις ιέρειες της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας», Τηλεοπτικό κανάλι «Euronews». Με δεδομένο ότι ο συνάδελφος απουσιάζει στο εξωτερικό σε δημοσιογραφική αποστολή, το έπαθλο εκ μέρους του, παρέλαβε ο ταμίας του Συνδέσμου.

Το Βραβείο «Χάρης Λυμπερόπουλος» απονεμήθηκε στην Δήμητρα Ηρειώτη για τη συνέντευξη της χρυσής παραολυμπιονίκης της κολύμβησης Αλεξάνδρας Σταματοπούλου, Τηλεοπτικό κανάλι «Cosmote TV». Την απονομή έκανε το μέλος του Δ.Σ. ΠΣΑΤ Νίκος Σηφάκης και η Κατερίνα Γκίνη, Corporate and Marketing Communications Manager της Volton.

Το Βραβείο «Νικήτας Γαβαλάς» απονεμήθηκε στους Λάμπρο Αρναούτογλου και Νίκο Μώκο για τη ραδιοφωνική εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν, Ραδιοφωνικός σταθμός «Lamiapolis 87.7». Η βράβευση έγινε από την Βίκυ Τρομπέτα, επικεφαλής του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού του ΟΠΑΝΔΑ.

Το Βραβείο «Νίκος Σχοινάς» απονεμήθηκε στον Μιχάλη Μερτζιανίδη για τη σειρά συνεντεύξεων της ραδιοφωνικής εκπομπής «Στη Λακκούβα», Ραδιοφωνικός σταθμός «Δωδώνη Super FM 104,3». Την απονομή έκανε η πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, Εύη Μωραϊτίδου.

Το Βραβείο «Ανδρέας Καλογερόπουλος» απονεμήθηκε στον Μάριο Βασιλόπουλο για τη φωτογραφία του Ορμπίν Πινέδα, ο οποίος πανηγυρίζει γκολ του με backflip, το Βραβείο «Βασίλης Γεωργίου» στον Στέλιο Βολιτάκη για το φωτογραφικό στιγμιότυπο του Mijat Gacinovic, «Φωτογραφίζοντας από ψηλά» και το Βραβείο «Νίκος Αντωνιάδης» στον Δημήτρη Καρβουντζή για τη φωτογραφία της αθλήτριας της γυμναστικής με τις κορίνες σε κατακόρυφη στάση. Την απονομή στους βραβευόμενους έκανε ο φωτορεπόρτερ και μέλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικών Βραβείων Κώστας Κομίνης μαζί με τον δημοσιογράφο και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Θοδωρή Κοτσώνη.

Το Βραβείο «Μανώλης Δανδουλάκης» απονεμήθηκε στην Σοφία Καρακασίδη για τη συνέντευξη που της παραχώρησε η διεθνής ποδοσφαιρίστρια Στέλλα Ντζάνη, Ιστοσελίδα «parapolitika.gr». Η βράβευση έγινε από τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, Γιάννη Δάρα.

Το Βραβείο «Μανόλης Παντινάκης» απονεμήθηκε στον Χρήστο Κυριαζή για το βίντεο αφιέρωμα με τίτλο «Γιώργος Καρακαϊδός: Ο τοξότης που σημαδεύει με τα μάτια της ψυχής», Τηλεοπτικό κανάλι «Cosmote TV». Την απονομή έκανε ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ, Θέμης Μπερεδήμας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο τοξότης Γιώργος Καρακαϊδός με τον προπονητή του Νίκο Ελευθερίου.

Το Βραβείο «Ηλίας Σπορίδης» απονεμήθηκε στον Αντώνη Φουντή για τη συνέντευξη της Αλεξάνδρας Ξανθάκη με τίτλο «Όποιος αρνείται ότι έχουμε γενοκτονία στη Γάζα είναι σαν να κλείνει τα μάτια του», Εφημερίδα «Documento». Τη βράβευση έκανε ο γενικός γραμματέας του ΠΣΑΤ Γιάννης Θεοδωρακόπουλος.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, πέραν των δημοσιογραφικών βραβείων που επέλεξε η ανεξάρτητη Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ απένειμε:

Το Βραβείο «Ανδρέας Κυριακόπουλος» στη δημοσιογραφική Ομάδα «gazzetta.gr» (Παναγιώτης Δαλαταριώφ, Φώτης Καρακούσης, Βασιλική Μπαρτζιώτη), για το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πέννυ Ρόγκα: Against All Odds», Ιστοσελίδα «gazzetta.gr». Την απονομή έκανε ο δημοσιογράφος και μέλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικών Βραβείων ΠΣΑΤ Γιάννης Μαμουζέλος.

Το Βραβείο «Πάρις Καλημερίδης» στον Γιώργο Μίνο για το ντοκιμαντέρ με θέμα «100 χρόνια ΕΠΣΜ», Τηλεοπτικό κανάλι «ΕΡΤ3». Την απονομή έκανε ο δημοσιογράφος και μέλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικών Βραβείων Γιάννης Μαμουζέλος.

Το Βραβείο «Νίκος Σωτηρίου» στον Δημήτρη Ντζάνη για τη συνέντευξη του πρώην αρχηγού της εθνικής ομάδας χειροσφαίρισης και προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητών Χειροσφαίρισης, Χάρη Μάλλιου, Ιστοσελίδα «gazzetta.gr». Την απονομή έκανε ο δημοσιογράφος και μέλος του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ αλλά και μέλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικών Βραβείων του Συνδέσμου, Πάνος Σαμαράς, ενώ παρών εκ μέρους της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας, ήταν και ο γενικός γραμματέας, Κώστας Σταματιάδης.

Το Βραβείο «Κώστας Μότσης» στον Χρυσόστομο Τρίμμη για την επιμέλεια της έκδοσης «Magnesia Sports», με στοιχεία για τον κλασσικό αθλητισμό, Εφημερίδα «Μαγνησία». Η βράβευση έγινε από τον Επί Τιμή Αντιπρόεδρο του ΠΣΑΤ Κώστα Μυλωνά, συνοδευόμενο από τον ταμία του Συνδέσμου, Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο απένειμε τις εξής Ειδικές Τιμητικές Διακρίσεις:

►Στον Ντέμη Νικολαϊδη, γιατί η παρουσία του στον δημόσιο διάλογο ξεχωρίζει για τη σαφήνεια και το ήθος που τη χαρακτηρίζουν και η στάση του συμβάλει στην καλλιέργεια ενός υγιούς και ουσιαστικού λόγου για τον αθλητισμό και την κοινωνία. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ Βαγγέλης Ιωάννου συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ ΟΦΗ, Ηλία Πουρσανίδη.

► Στους δημοσιογράφους του Γραφείου Τύπου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Μαρία Καούκη, Γιάννη Κορακή, Πέτρο Λαγιάκο, Θοδωρή Νταβέλο και Ελισάβετ Γρηγοριάδου (Βραβείο «Τάκης Σταματόπουλος») για την επάρκεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν στην κάλυψη των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Υγρού Στίβου Γυναικών και Ανδρών τη χρονιά που πέρασε, μεταφέροντας το κλίμα και ενημερώνοντας το κοινό με αξιόπιστο και ουσιαστικό τρόπο. Η απονομή έγινε από τον πρόεδρο του ΠΣΑΤ, Βαγγέλης Ιωάννου.

► Στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Βραβείο «Δημήτρης Κωνσταντάρας») για τη συμπλήρωση 60 ετών προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την κοινωνία, καθώς και για τη δημιουργία του αμιγώς αθλητικού καναλιού ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, μιας πρωτοβουλίας που ενισχύει την προβολή του αθλητισμού και αναδεικνύει τις αξίες του. Το βραβείο παρέλαβε ο διευθυντής αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ Γιάννης Δάρας από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρη Κιρμικίρογλου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, γιος του αείμνηστου Δημήτρη, ο οποίος και παρέλαβε τιμητική διάκριση στη μνήμη του πατέρα του.

Επίσης, τιμήθηκαν οι συνάδελφοι, οι οποίοι συνέγραψαν βιβλίο μέσα στο 2025. Πρόκειται για τους ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, «Το μέλλον των Ολυμπιακών Αγώνων, Από το ευ αγωνίζεσθαι στο ευ εμπορεύεσθαι», ΑΛΕΞΟΠOΥΛΟ Κώστα, «Το Λικέρ της Μαργαρίτας», ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Αντώνη, «Γιάννης Μπουρνέλης, Νοσταλγία στο έπ’ακρον, ο άνθρωπος, το χαμόγελο, η ιστορία», ΒΕΡΒΕΛΕ Διονύσιο, «Θρύλος είσαι, 48 πρωταθλήματα έχεις», ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ Μανώλη, «100 χρόνια ΟΦΗ, 100 στιγμές, μια ιστορία 1925-2025», ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ Γιάννη, «Με την πένα και το μικρόφωνο, 40 χρόνια στα ΜΜΕ», ΓΕΡΑΚΑΡΗ Νίκο, «1959-1963, στη Νομική της Αθήνας, Αναδρομή και Αποτιμήσεις», ΓΚΙΑΣΤΑ Κώστα, «99 αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα», ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Αγγελική και ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Χρήστο, «Ένας αιώνας Νίκη Βόλου, 1924-2024», ΜΑΜΟΥΖΕΛΟ Γιάννη, «Το Hall of Fame του ελληνικού στίβου, 1896-2025», ΠΑΠΑΔΑΚΟ Νίκο, «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελένη, Ημερολόγιο 2026 «Βόλος, η πόλη μου», ΣΑΜΑΡΑ Πάνο και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Νίκο, «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ», Τάσσο Σταθόπουλο, «Ολυμπιακός Πατρών 1925-2025, Από την προσφυγιά στο γήπεδο» (Εκδόσεις Το Δόντι), ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Γιάννη, «Τα Final Four της ζωής τους, οι πρωταγωνιστές, οι νικητές και όσα δεν έμαθες ποτέ!», ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σωτήρη, «Τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία σε μετάβαση. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης» (2η έκδοση) και ΧΑΛΕΜΟ Κώστα, «ΠΑΟ Καλογρέζας, τα παιδιά της αλάνας, η ιστορία της ΟΜΑΔΑΣ που «εκτελέστηκε» από τη χούντα». Την απονομή στους συναδέλφους έκανε η αντιπρόεδρος τουΕΔΟΕΑΠ Αγγελική Γυπάκη, συνοδευόμενη από τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή Νίκο Λινάρδο, τον α΄αντιπρόεδρο του ΠΣΑΤ Μάνο Σταραμόπουλο και τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Γιάννη Θεοδωρακόπουλο.

Τέλος, τιμήθηκαν και τα παιδιά των Συναδέλφων, τα οποία πέτυχαν σε ανώτατες σχολές. Συγκεκριμένα: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (του Ιωάννη): Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Σχολή Διεθνών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΓΚΙΑΣΤΑ Ελεάννα (του Κωνσταντίνου): Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Βασίλειος (του Φώτη): Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, Σχολή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Βασιλεία Νίκη (του Γιώργου): Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Αδαμαντία – Ανδριάνα (του Τάκη): Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ Δέσποινα (του Μιχάλη): Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ Ελπίδα (του Μιχάλη): Τμήμα Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ Νίκη (του Γιώργου): Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΣΤΟΥΜΠΟΣ Σωτήρης (του Χρήστου): Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΤΣΑΛΤΙΔΟΥ Στυλιανή (του Χρύσανθου και της Κατερίνας Ρουμελιώτη): Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΛΗ Νικολέτα (του Δημητρίου): Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Η εφετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της ΠΟΕΣΥ, της ΕΣΗΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ. Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ ευχαριστεί την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την ευγενική παραχώρηση του Κέντρου Τύπου, το «Σπάρταθλον» και την εταιρία Hercules, χορηγό των επάθλων. Μεγάλοι χορηγοί του ΠΣΑΤ είναι η Stoiximan και η Volton. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με live streaming η τελετή και η εταιρία netway. Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ ευχαριστεί τη δημοσιογράφο και έφορο του Συνδέσμου Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, η οποία με την εξαιρετική της παρουσίαση, βασισμένη στο κύρος και την πολυετή εμπειρία της, αναβάθμισε για μια ακόμη φορά τον θεσμό.

Την Επιτροπή Δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ, η οποία λειτουργεί βάσει του Καταστατικού μας (άρθρο 20, παρ. γ’) και οι αποφάσεις της δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, απαρτίζουν οι συνάδελφοι μέλη: Ζήσης Καραβάς, Νίκος Κατσαρός, Κώστας Κομίνης, Γιάννης Μαμουζέλος, Κώστας Μυλωνάς, Βάσω Μώραλη, Μάκης Παπαζήσης, Πάνος Σαμαράς, Μάνος Σταραμόπουλος (εκ μέρους Δ.Σ.).