Τέσσερις Αχαιοί στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα πυγμαχίας

Η μάχη της διάκρισης στους Πανελλήνιους σχολικούς Αγώνες Πυγμαχίας ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχει ήδη αρχίσει, με την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας να διοργανώνει τη σημαντική αυτή σχολική διοργάνωσης για το έτος 2025–2026.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Αγώνων Πυγμαχίας των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ξεκίνησε την Τρίτη (17/3) στο γυμναστήριο King of the Ring (Μπάμπη Άννινου 5, Αθήνα)

Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Νικήτα Κούβαρη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας που προσέφερε τα μέγιστα στην ελληνική πυγμαχία, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα με τη διαδρομή, το ήθος και την αγάπη του για το άθλημα, ενω πρωτοστάτησε στην καθιέρωση του θεσμού.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, με την έναρξη των αγώνων να έχει οριστεί καθημερινά στις 11:00. Παράλληλα, οι ζυγίσεις των αθλητών θα διεξάγονται κάθε ημέρα από τις 08:00 έως τις 09:00, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Πυγμαχίας ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αποτελούν έναν θεσμό με ιδιαίτερη σημασία για το σχολικό αθλητικό οικοδόμημα, καθώς προσφέρουν στους μαθητές-αθλητές την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να εκπροσωπήσουν επάξια τα σχολεία τους και να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία της αγωνιστικής πυγμαχίας σε πανελλήνιο επίπεδο.

Από την Αχαΐα μετέχουν τέσσερις πρωταθλητές:

Μιχαήλ Λιόλης, Νίκος Λέκκας, Χρήστος Χριστόπουλος και η Σοφία Ντίλιου.

Είναι η 2η διοργάνωση στα χρονικά, η πρώτη είχε γίνει το 2018 με πολλά μετάλλια: Συγκεκριμένα την πρώτη θέση κατέκτησαν η Άννα Κορφιάτη (7ο ΕΠΑΛ) της Άμυνας Πατρών στα 60 κιλά, ο Μάρκος Μιχαλόπουλος (11ο ΓΕΛ) της ΠΥΓΜΗ στα 80 κιλά, ο Νίκος Σωτηρόπουλος (6ο ΓΕΛ) στα +80 κιλά και ο Παναγιώτης Ζαπάντης (2o EΠΑΛ) στα 70 κιλά, της Παναχαϊκής.

Οι Παναγιώτης Βγενόπουλος (5ο ΓΕΛ) και Κωνστατίνος Μάντζαρης (4ο ΕΠΑΛ) κατέκτησαν τα αργυρά μετάλλια στα 91 και 80 κιλά, αντίστοιχα. Τέλος χάλκινα μετάλλια είχαμε για τον Κίμωνα Κομματά (1ο ΕΠΑΛ) της ΠΥΓΜΗ στα 80 κιλά και την Φωτεινή Μηνά του Ολυμπιακού στα 60 κιλά.