Ο Λέων Πάτρας διακρίθηκε στην Κορέα- ΦΩΤΟ

Μία σπουδαία στιγμή για το πατρινό Τάε κβον ντο σημειώθηκε στο πρόσφατο διεθνές πρωτάθλημα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Taekwondo της Κορέας, όπου οι αθλήτριες του Α.Σ. Λέων Πάτρας μέτρησαν τις δυνάμεις τους απέναντι στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος.

Η Μαρία Ηλιάνα Γαβριελάτου (Μαρίλια) κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία A Class DAN Peewee, επιβεβαιώνοντας ότι το ταλέντο και η σκληρή προπόνηση οδηγούν στο παγκόσμιο βάθρο. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία της Ασημίνας Φερτάκη, η οποία κατέλαβε την 9η θέση στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία A Class DAN Cadet, χάνοντας την πρόκριση στον τελικό για μία μόλις θέση.

Οι υψηλές βαθμολογίες των αθλητριών μας, υπό το βλέμμα κορυφαίων διαιτητών με εμπειρία από G1 διοργανώσεις και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, αποδεικνύουν το κορυφαίο επίπεδο δουλειάς που επιτελείται στον σύλλογο.

Η διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο δηλώνουν: «Συνεχίζουμε με πίστη στο πλάνο μας. Οι αθλητές μας απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα στους κορυφαίους του κόσμου και είμαστε βέβαιοι ότι τα καλύτερα έρχονται».