Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Απάντηση στις αιτιάσεις του ΑΟ Πολιτεία

Από την Ακαδημία των Σπορ λάβαμε και δημοσιεύουμε την πιο κάτω ανακοίνωση:

Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε την χτεσινή διαμαρτυρία του συναγωνιζόμενου σωματείου στην Β΄ εθνική ανδρών, Α.Ο. Πολιτεία, των 868 λέξεων εκ των οποίων οι 360 (σχεδόν οι μισές…) αναφέρονται στο σωματείο μας καθώς και σε μέλη μας.

Μας προξενεί μεγάλη εντύπωση ‘’ η χρονική στιγμή ‘’ της διαμαρτυρίας, που αναφέρονται σε όσα αφορούν το σωματείο μας, στα ‘’ κατά φαντασίας τους γεγονότα ‘’ στην αναμέτρησή μας, που διεξήχθη στις 25-1-2026 με τελικό σκορ 28-28 !!!

Δεν είναι ούτε μια ούτε δύο ούτε τρεις ημέρες μετά τον αγώνα μας η διαμαρτυρία τους, αλλά το ‘’θυμήθηκαν ξαφνικά ‘’ μετά από 58 ολόκληρες ημέρες; Σχεδόν δύο μήνες !!!

Άραγε γιατί;

Μήπως στην προσπάθεια τους να ‘’ εκμαιεύσουν ‘’ κάτι… έκαναν την σχετική και προσβλητική για εμάς, διαμαρτυρίας τους, 10 ημέρες πριν την τελευταία αγωνιστική που θα τους ‘’ φιλοξενήσουμε ‘’ στην Πάτρα, όπου το αποτέλεσμα του αγώνα, θα κρίνει ποια ομάδα θα κερδίσει την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία;

Αγαπητοί Κύριοι,

μόνον στα 60 λεπτά που διαρκεί ένας αγώνας χάντμπολ θα είμαστε αντίπαλοι. Υπηρετούμε ένα άθλημα κάτω από την σκέπη μιας ομοσπονδίας.

Σας παρακαλούμε μην προσπαθείτε να ‘’ δυναμιτίσετε ‘’ το κλίμα της αναμέτρησης μας, τώρα ξαφνικά... επειδή φέρατε κάποιο ατυχές αποτέλεσμα στον τελευταίο σας αγώνα στο Κερατσίνι…

Ο κάθε αγώνας του αθλήματος μας είναι μια ‘’ Γ Ι Ο Ρ Τ Η ‘’.

Έτσι τουλάχιστον τον αντιλαμβανόμαστε εμείς.

Επιτρέψτε μας να σας συμβουλέψουμε, ότι απολογισμός γίνεται μετά το πέρας ενός γεγονότος και εν προκειμένου μετά το πέρας του πρωταθλήματος. Βέβαια έχετε το δικαίωμα ως υπεύθυνοι και ‘’ αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σας ‘’ για τις όποιες ενέργειές σας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τον κάνετε.

Στην διαμαρτυρία σας ‘’ στόχο ποιείτε ‘' τόσο τον σύλλογό μας όσο και μέλη μας και μάλιστα με ‘’ εμπάθεια ‘’ θα λέγαμε… και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί το κάνετε; Τα σωματεία μας είχαν να βρεθούν αντίπαλοι εδώ και 16 χρόνια και συγκεκριμένα στις 28/3/2010, πάλι για το πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής ανδρών στην έδρα σας, όπου το σκορ έληξε 32-39 υπέρ μας !!!

Μας ‘’ προσβάλατε ‘’ έμμεσα δημοσίως και μάλιστα επί συνόλου της προσπάθειας που κάνουμε να κρατήσουμε το άθλημα ως μοναδικός σύλλογος που το καλλιεργεί στην ευρύτερη περιοχή της Νοτ. Δυτ. Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Ελάτε να σας φιλοξενήσουμε, να παίξουμε και ο καλύτερος ας κερδίσει και να πάρει την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία.

Υ.Γ.1: Λάβαμε μια επιστολή σας που ανακαλείται ορισμένες θέσεις σας στην διαμαρτυρία σας, τουλάχιστον σε ότι μας αφορά. Θα περιμένουμε εντός 48 ωρών να την δημοσιοποιήσετε, γιατί οι αναγνώστες ανά το Πανελλήνιο, ήδη έχουν μια ‘’ αρνητική – προσβλητική ‘’ άποψη για εμάς... με όσα αναφέρατε...

Υ.Γ. 2: Εάν δεν δημοσιοποιήσετε την επιστολή σας, θα αναγκαστούμε να πράξουμε τα δέοντα με όσα ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία, για την προάσπιση της προσωπικότητας τόσο των μελών μας όσο και της ομάδας μας γενικότερα.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, το Δ.Σ. της Α.Ε.Π. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Πολιτεία, 24 Μαρτίου 2026

Προς Ομοσπονδία Χειροσφαρίσεως Ελλάδος

Υπόψη α) Προέδρου

β) Μελών Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία μας για σειρά διαιτητικών αποφάσεων κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι οποίες, έχουν επηρεάσει καθοριστικά, κατά την άποψή μας, την έκβαση αγώνων της ομάδας μας αλλοιώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε αντίθεση με την αθλητική άμιλλα και τους κανόνες της Ομοσπονδίας μας, με αποκορύφωμα τις

αναμετρήσεις ΑΟ Πολιτείας – Ακαδημία Πάτρας, Ιδομενέας Γαλατά –ΑΟ Πολιτείας και ειδικότερα στο Ολυμπιακός Κερατσινίου-ΑΟ Πολιτείας.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον αγώνα ΑΟ ΠΟΛΙTΕΙΑ΢ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑTΡΑ΢ στις 25.1.2026 (διαιτητές οι κκ. Αναστ. και Καρ. Γερουλάνος). Σε κρίσιμη φάση προς το τέλος του αγώνα, στο 57.32 λεπτό και με το σκορ 2 γκολ υπέρ της ομάδας μας, ενώ η κατοχή της μπάλας ήταν διεκδικούμενη έπειτα από σουτ, όπου τελικώς κατέληξε σε αθλητή της ομάδας μας, ο οποίος και σκόραρε, χορηγήθηκε τάιμάουτ υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση του τέρματός μας και την παραχώρηση κατοχής στην αντίπαλη ομάδα!

Στις έντονες και εύλογες διαμαρτυρίες των στελεχών της ομάδας μας, έλαβαν την απάντηση ότι η εφαρμογή του κανονισμού επέβαλλε τη συγκεκριμένη απόφαση, με το σκεπτικό ότι αν η μπάλα βρίσκεται εντός της περιοχής των 6 μέτρων, τότε η κατοχή είναι της αμυνόμενης ομάδος!!! Ωστόσο, μετά τη λήξη του αγώνα, παραδέχθηκαν το λάθος, αλλά το απέδωσαν στην γραμματεία, ενώ θα μπορούσαν σε κάθε περίπτωση να έχουν καταφύγει σε άλλους χειρισμούς της φάσης (όπως, ενδεικτικά, η ακύρωση του τάιμ-άουτ και η διατήρηση της κατοχής σε εμάς ή η κατακύρωση του τέρματος και εν συνεχεία η χορήγηση τάιμ-άουτ). Το γεγονός, άλλωστε, ότι εκτός γηπέδου ανέφεραν

πως ορθά διαμαρτυρηθήκαμε, αλλά δεν το αποδέχθηκαν για να μην πάρει «φωτιά» ο αγώνας, επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς μας περί κρίσιμων λανθασμένων διαιτητικών αποφάσεων.

Παράλληλα, στον ίδιο αγώνα, παρατηρήθηκε επανειλημμένη παρουσία του αντίπαλου προπονητή εντός του αγωνιστικού χώρου (έως και 2 μέτρα μέσα στο γήπεδο), χωρίς να υπάρξει άμεση πειθαρχική παρέμβαση, καθώς η πρώτη κάρτα στον πάγκο επιβλήθηκε στο 57ο λεπτό. Σε σχετική επισήμανσή μας, η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και από άλλους προπονητές (αναφέρθηκε ο κ. Ζαραβίνας!!!). Θεωρούμε ότι η εφαρμογή των κανονισμών οφείλει να είναι καθολική και ανεξάρτητη προσώπων ή συγκρίσεων.

Αντίθετη στους κανονισμούς ήταν και η συμπεριφορά των διαιτητών στον αγώνα ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ – ΑΟ ΠΟΛΙΣΕΙΑΣ, στις 14.2.2026 (με διαιτητές τους κ. Αναστ. Γερουλάνο και κ. Νικ. Μυλωνά), όπου δεν λάβαμε ποτέ εμπρόθεσμα το σχετικό εξοδολόγιο, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κληθήκαμε να καταβάλουμε υπέρογκα ποσά λόγω λαθών στα εξοδολόγια. Πριν την έναρξη του αγώνα

διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο ποσό των εξοδολογίων στον κύριο Γερουλάνο συντάκτη των εξοδολογίων έλαβε ο υπεύθυνος του Ιδομενέα όλως απρεπή απάντηση («Και λίγα είναι πληρώστε να αρχίσουμε»!!!) Τελικά δεν ήταν λίγα, ήταν 200€ παραπάνω (από 80€ για τις 2 αθηναϊκές ομάδες και από 20€ για τις 2 ομάδες των Χανίων). Την διαφορά μας την κατέθεσε ο Κος Γερουλάνος 26/2, 12 ημέρες μετά τον

αγώνα και μετά από δύο email και ένα τηλεφώνημα.

Το αποκορύφωμα συνέβη στον αγώνα Ολυμπιακός Κερατσινίου – ΑΟ Πολιτείας στις 23.03.2026, στον οποίο παρευρέθησαν και Μέλη της ΚΕΔ και έγιναν μάρτυρες των όσων τραγελαφικών και απαράδεκτων διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος του αγώνα. Για άλλη μια φορά τα δίλεπτα είναι 4-8 και ο διαιτητής της αναμέτρησης (ο κ. Αναστ. Γερουλάνος) σε δίλεπτο που καταλογίζει σε αθλητή μας στο 55.42 και μας αφήνει με 4 παίκτες γηπέδου όταν ερωτάται από τον αθλητή για να αιτιολογήσει την απόφασή του, απαντάει και πάλι με απρεπή και σε καμία περίπτωση σχετικό με τους κανονισμούς

τρόπο.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά προσβάλει το άθλημα, τους αθλητές, αλλά και τους διαιτητές στο σύνολό τους, δεδομένου, ότι οι διαιτητικές κρίσεις δεν είναι αυθαίρετες, αλλά οφείλουν να στηρίζονται στους κανονισμούς του αθλήματος.

Γνωρίζουμε, φυσικά, ότι το έργο των διαιτητών είναι απαιτητικό και ότι το ανθρώπινο λάθος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αθλητισμού και το σεβόμαστε. Ωστόσο, όταν παρατηρείται επαναλαμβανόμενο μοτίβο αποφάσεων εις βάρος της ομάδας μας, είναι αναπόφευκτο να δημιουργείται αίσθημα αδικίας και καχυποψίας. Η ομάδα μας, η οποία έως προσφάτως βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχει απολέσει αδικαιολόγητα και αυθαίρετα, κατά την άποψή μας, σημαντικούς βαθμούς εξαιτίας περιστατικών που θεωρούμε καθοριστικά. Συγκεκριμένα, έχουν χαθεί 4 βαθμοί από διαιτητικά λάθη συγκεκριμένου διαιτητή, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στην 4η θέση.

Το γεγονός αυτό επηρεάζει όχι μόνο τη βαθμολογική μας θέση, αλλά και το ηθικό των αθλητών, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, και των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά την προσπάθεια του συλλόγου.

Πώς εμείς θα συνεχίσουμε την αθλητική μας προσπάθεια και πορεία στο πρωτάθλημα, όταν διαιτητικές αποφάσεις παίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο στο εκάστοτε αποτέλεσμα;

Καταλήγοντας, αναφορικά με τα ανωτέρω το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε είναι να παρακαλέσουμε όπως εξαιρεθεί από μελλοντικούς μας αγώνες ο διαιτητής κύριος Αναστάσιος Γερουλάνος. Δεν θα το επιθυμούσαμε, αλλά εφόσον απαιτηθεί συγκεκριμένες αποδείξεις και μάρτυρες είναι διαθέσιμοι για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου ατόμου. Εφόσον κληθεί και πάλι να διευθύνει

αγώνα της ομάδας μας θεωρούμε, ότι θα στερείται της απαραίτητης ανεξαρτησίας και η ομάδα μας θα αδυνατεί να συγκεντρωθεί στο καθαρά αθλητικό της έργο

Ευελπιστούμε ότι θα σταθείτε με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα στα ζητήματα που θέτουμε, με γνώμονα το κύρος του αθλήματος και την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των σωματείων.

Με εκτίμηση,

Σύσσωμο το ΔΣ του Α.Ο. Πολιτείας και το τμήμα HANDBALL