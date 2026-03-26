Πρωτιά για Αναγεννησιακό Πατρών και Ίκαρο Καστριτσίου

Σε φάση ολοκλήρωσης τα πρωταθλήματα συλλόγων Πινγκ - πονγκ , τα οποία προχώρησαν σε τοπικό επίπεδο και αναφερόμαστε στις πρωταγωνίστριες ομάδες μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας στην περίοδο 2025-2026.

Κάποιες από αυτές δημιούργησαν διαφορά τέτοια, που τους εξασφάλισε την 1η θέση πριν από την επόμενη φάση.

Με βάση τα αποτελέσματα, που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο των διοργανώσεων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (https://app.ttscore.io/customer/24), συμπεριλαμβάνουμε στο ρεπορτάζ τη Β’ Εθνική στις διάφορες Περιφέρειες, όλες τις κατηγορίες της Αττικής στους άνδρες, καθώς και τοπικές σε Βόρεια και Δυτική Ελλάδα.

Συναρπαστικό ήταν το φινάλε των δύο γύρων στη Β’ Εθνική Αττικής ανδρών. Στην κορυφή συγκατοικούν η ΑΕ Αθηνά Μαγκουφάνας και ο ΑΠΣ Ίλιον με 24 βαθμούς. Για τα play off είναι σαν να ξεκινούν από την αρχή την προσπάθειά τους οι δύο ομάδες εφόσον «κουβαλούν» μόνο τους βαθμούς τους, πάντως 1ο σε αυτή τη φάση τελείωσε η Αθηνά διότι νίκησε με 4-1 κι έχασε με 4-3. Ισοβαθμία προέκυψε και στην 3η θέση όπου ο ΑΟ Πεύκης και το ΠΚΔ Ταύρου εμφάνισαν από 22 βαθμούς και με αυτούς θα πάνε στην έξτρα διαδικασία για τις θέσεις 1-4. Η Πεύκη ήρθε 3η επειδή στους δύο γύρους είχε νίκη με 4-1 και ήττα με 4-2.

Στη Β’ Εθνική γυναικών Αττικής κατέκτησε την 1η θέση της κανονικής διάρκειας η Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας με 22 βαθμούς. Έναν βαθμό πίσω τερμάτισε ο ΑΟ Ηράκλειο 2021 (21) και δύο ο ΓΑΣ Ελευσίς (20).

Στη Β’ Εθνική Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου ανδρών κυριάρχησε ο ΑΠΣ Αναγεννησιακός Πατρών Πατρών. Συγκέντρωσε 24 βαθμούς με το απόλυτο των νικών και παίρνει σίγουρα την πρωτιά. Τα play off 1-4 θα έχουν ενδιαφέρον για τις επόμενες θέσεις, καθώς οι Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών, ο Ίκαρος Καστριτσίου και ο Φοίνικας Πατρών 2010 ακολούθησαν με 20 βαθμούς. Στους μεταξύ τους αγώνες μάλιστα, είχαν επίσης ισορροπία με 2 νίκες και 2 ήττες!

Στη Β’ Εθνική Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου γυναικών τερμάτισε 1ος σε αυτή τη φάση ο ΑΕΣ Ίκαρος Κάτω Καστριτσίου. Ήταν καλύτερος στην ισοβαθμία με τον ΑΟ Αχαΐας η Γαλήνη (15 βαθμοί), αλλά επαναλαμβάνουμε ότι αυτή δεν μετράει για το τελικό στάδιο. Στη νίκη με 4-2, που είχαν οι δύο ομάδες στα μεταξύ τους ντέρμπι, ο Ίκαρος ήταν καλύτερος στα σετ (24-21). Στην 3η θέση βρέθηκε ο ΑΟ Ξυλοκάστρου με 11 βαθμούς.

Στη Β’ Εθνική Βόρειας Ελλάδας γυναικών επικράτησε στους δύο γύρους ο ΑΣ Μακεδνός με 7 βαθμούς. Ακολούθησαν ο ΑΟ Θέρμης Θερμαίος με 6 και η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 2 με 5 βαθμούς. Αυτές οι ομάδες θα είναι την Κυριακή στα play off, ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία των ανδρών έχουν γίνει τα αντίστοιχα ματς με πρωταθλητή τον Νέο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Δεύτερος είχε τερματίσει ο Φάρος Αλεξανδρούπολης και 3η η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή υπάρχουν γι’ αυτό το πρωτάθλημα μόνο τα play out.

Στη Β’ Εθνική Λοιπής/Νησιωτικής Χώρας ανδρών έγιναν δυο γκρουπ. Στο 1ο επικράτησε ο ΟΑ Χανίων με 16 βαθμούς και ακολούθησαν ο ΑΟΕΑ Κω με 13 και ο Ποσειδών Τήνου με 12 βαθμούς. Στο γκρουπ της Χίου συγκέντρωσαν από 10 βαθμούς ο Ωρίων ΑΠΟ, ο ΟΕΑ Χίου και ο Φάρος Βαρβασίου. Στις μεταξύ τους συναντήσεις είχαν από 2 νίκες και 2 ήττες. Ο Φάρος είχε υψηλό συντελεστή από τα επί μέρους ματς των τεσσάρων αγώνων και τη δυάδα συμπλήρωσε ο Ωρίων ΑΠΟ Χίου.

Στην Α’ κατηγορία Τοπικού Αττικής ανδρών βρέθηκε στην κορυφή ο Άτλαντας Αγίας Βαρβάρας με 24 βαθμούς. Στη 2η θέση ισοβάθμησαν Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας και ΓΑΟ Πειραιά με 23 βαθμούς. Για τα πλέι οφ δεν έχει σημασία η ισοβαθμία, πάντως στην κανονική διάρκεια λογαριάζεται 2η η Πρόοδος γιατί στον 1ο γύρο είχε νικήσει την πειραϊκή ομάδα με 4-1 και στον 2ο ηττήθηκε με 4-3.

Στο Α’ Τοπικό Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου ανδρών σχηματίστηκαν αρχικά δύο όμιλοι. Στον 1ο επικράτησε σε ισοβαθμία η ΑΕΚ Τρίπολης. Είχε 15 βαθμούς μαζί με τον ΑΕΣ Ίκαρος Καστριτσίου 2, στον 1ο γύρο έχασε 4-1 και στον 2ο νίκησε 4-0. Τρίτο είναι το Αιγαίο ΕΑ με 12 βαθμούς. Στον 2ο όμιλο βρέθηκε αήττητος στην 1η θέση ο ΑΟ Ξυλοκάστρου ς με 14 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Ίφιτος Πατρών 2 με 14 και 3ος ο ΑΣΕΑ Άνοδος Πατρών με 12 βαθμούς.

Στο Β’ Τοπικό Αττικής ανδρών έφτασε στην πρωτιά ο Προφήτης Ηλίας Πειραιά. Συγκέντρωσε 27 βαθμούς. Στη 2η θέση τερμάτισε ο ΓΑΣ Χολαργού με 26 και στην 3η η ΑΕ Αθηνά Μαγκουφάνας με 23 βαθμούς.

Στο Γ’ Τοπικό Αττικής έφτασε αήττητος στην 1η θέση ο ΑΟ Ταταύλα 2. Μάζεψε 28 βαθμούς και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει ήδη τον τίτλο, καθώς ο 2ος Άρης Νικαίας 2 είναι 25 βαθμούς. Ο ΑΣ Το Γυμνάσιο πήρε με 23 βαθμούς την 3η θέση στο τέλος των δύο γύρων έπειτα από σπάνια ισοβαθμία με τον ΑΟ Δάφνης-Υμηττού Ευ Ζην και Άθληση. Είχαν από μία νίκη με το ίδιο σκορ, είχαν ίδιο σύνολο σετ (από 20) και στους πόντους ευνοήθηκε η ομάδα από την Πεύκη με 398 υπέρ και 387 κατά.

Στο Δ’ Τοπικό Αττικής πρώτευσε με το απόλυτο των νικών ο ΓΣ Άρης Βούλας 2. Εμφάνισε 28 βαθμούς και ουδόλως κινδυνεύει στα πλέι οφ να χάσει τα κεκτημένα. Στο επόμενο σκαλοπάτι βρέθηκαν μαζί ο ΑΠΣ Ίλιον 2 και ο ΑΟ Πεύκης 2 με 23 βαθμούς. Μία ο ένας μία ο άλλος με σκορ 4-2 νίκησε στους δύο γύρους, μέτρησαν τα σετ και υπερίσχυσε η ομάδα από το Ίλιον με 25 υπέρ και 20 κατά στο σύνολο.

Στο Ε’ Τοπικό Αττικής ανδρών αναδείχτηκε νικητής της regular season ο ΑΟ Αχαρνών Αθανάσιος Διάκος. Έχει 27 βαθμούς και τον ακολούθησε με 26 ο Πανελλήνιος ΓΣ. Στην 3η θέση ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους ο Άλφα Καλλιθέας και ο Ολυμπιακός 2. Μάζεψαν από 23 βαθμούς και απλά σε αυτή τη φάση υπολογίστηκε 3ος ο Άλφα, που από τα μεταξύ τους παιχνίδια είχε συντελεστή +1 (νίκη 4-2 - ήττα 4-3).

# Το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας ανδρών Βόρειας Ελλάδας έχει ολοκληρωθεί με νικητή τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 2. Τη 2η θέση πήρε ο Θερμαίος Θέρμης και την 3η ο ΑΣΕΑ Καβάλας.