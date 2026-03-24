Πρωταγωνιστής ο Πατραϊκός Όμιλος Τοιχοσφαίρισης στο 2ο Πανελλήνιο Open Squash

Με απόλυτη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε το 2ο Πανελλήνιο Open Τουρνουά Squash στην Πάτρα. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του "Racket Fusion" (Ελ. Βενιζέλου 91-93), έδρα του Πατραϊκού Ομίλου Τοιχοσφαίρισης (ΠΟΤ), φιλοξένησαν περισσότερους από 70 αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα, μετατρέποντας την πόλη σε σημείο αναφοράς για το άθλημα.



Το αγωνιστικό επίπεδο ήταν ιδιαίτερα υψηλό, αναφέρει η ανακοίνωση, με τους αθλητές του ΠΟΤ να κυριαρχούν στις κατηγορίες τους, αποδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά που γίνεται στον σύλλογο.

Οι διακριθέντες αθλητές του ΠΟΤ:



• Κατηγορία Ανδρών: 1η θέση – Ανδρικόπουλος Φάνης

• Κατηγορία U19 (Αγόρια): 1ος Ανδρικόπουλος Νίκος, 2ος Κομινάτος Άγγελος, 3ος Δεχουνιώτης Παναγιώτης

• Κατηγορία U15 (Αγόρια): 2η θέση – Παπανικολάου Θάνος

• Κατηγορία U17 (Κορίτσια): 3η θέση – Θεοχαράτου Κωνσταντία

Η διοίκηση του ΠΟΤ συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες και ευχαριστεί θερμά προπονητές, εθελοντές και υποστηρικτές που συνετέλεσαν σε αυτή την άρτια διοργάνωση.