Σχολικό πρωτάθλημα άρσης βαρών: Χρυσάφι ο Πέλοπας Πάτρας

Στο ΟΑΚΑ διεξήχθη φέτος το Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα στην Άρση βαρών, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, όπου οι αθλήτριες του ΑΟ Πέλοπας Πατρών έφτασαν στην κορυφή στις κατηγορίες τους επιτυγχάνοντας παράλληλα και υψηλές επιδόσεις.

Η Μαριλία Μιχαλοπούλου (8ο ΓΕΛ Πάτρας) αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια στην κατηγορία 53κ μαθητριών με 106 κιλά στο σύνολο.

Η Χαραλαμπία Μεταξά (2ο ΓΕΛ Αργοστολίου) αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια στην κατηγορία 63κ μαθητριών με 115 κιλά στο σύνολο.

Με στόχο σημαντική διάκριση οι δύο αθλήτριες προετοιμάζονται πλέον, για να συμμετέχουν και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων που θα πραγματοποιθεί στην Θεσσαλονίκη στις 3&4 Απριλίου.

Οι προπονήσεις Άρσης Βαρών του ΑΟ Πελοψ (αγωνιστικό, ενδυνάμωση, ακαδημίες) πραγματοποιούνται καθημερινά στο Παμπελοποννησιακο Στάδιο.