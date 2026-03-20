Η ΑΕΚ για 8η φορά διακρίνεται στην Ευρώπη- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Φάση των «16»
Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση χάρη στο πρώτο ματς (νίκη 4-0), αν και ηττήθηκε 2-0 από την Τσέλιε στην Allwyn Arena. Ανώτερη στο δεύτερο μέρος η Ένωση που περιόρισε τις ορέξεις των Σλοβένων, σε μια από τις πιο γλυκές ήττες της ιστορίας της.
Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά (19/3) έστω κι αν έπαιξε με τη φωτιά. Η Τσέλιε πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο μέρος, ωστόσο δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Η ήττα της Ένωσης με 2-0 ήταν ίσως η πιο γλυκιά ευρωπαϊκή ήττα της ιστορίας της, καθώς συνεχίζει στα προημιτελικά του Conference League.
Στα προημιτελικά του Conference League, εκεί που περιμένει η Ράγιο Βαγιεκάνο. Η UEFA ανακοίνωσε τις ακριβείς ώρες και ημέρες των δύο αγώνων.
Πρώτος αγώνας, Πέμπτη 9 Απριλίου: 19:45 Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Δεύτερος αγώνας, Πέμπτη 16 Απριλίου: 22:00 ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
Εάν η ΑΕΚ προκριθεί στα ημιτελικά, όλοι οι αγώνες της θα είναι στις 22:00.
Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
Σαχτάρ – Άλκμααρ
Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ
Μάιντς – Στρασμπούρ
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Σαχτάρ ή Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγεκάνο ή ΑΕΚ Vs Μάιντς ή Στρασμπούρ
Ο τελικός
Ο τελικός θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.
Πιθανότητες για την κατάκτηση:
Κρίσταλ Πάλας – 34.9%
Στρασμπούρ – 18.3%
Μάιντς – 10.8%
Φιορεντίνα – 10.8%
Ράγιο Βαγιεκάνο – 10.1%
ΑΕΚ – 6.7%
Σαχτάρ – 4.7%
Άλκμααρ – 3.8%
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Είναι η 8η φορά στην ιστορία της που η ΑΕΚ αγωνίζεται στους «16» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και η 4η που φτάνει σε προημιτελικά, έχοντας ακόμα μία παρουσία σε ημιτελικό.
Αντίθετα ο Παναθηναϊκός που αποκλείστηκε μετά τη βαριά ήττα από την Μπέτις (0-4, 1-0), έμεινε εκτός προημιτελικών Europa League, έχοντας πετύχει όμως μετά από μια εξαιρετική σεζόν, την συμμετοχή του.
Αναλυτικά όλες οι ευρωπαϊκές διακρίσεις (συμμετοχή τουλάχιστον στους «16») των ελληνικών ομάδων:
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΥΛ Ν ΤΕΛ "4" "8" "16" ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΥΜ 1 0 0 2 10 13
ΠΑΟ 0 2 2 4 13 21
ΑΕΚ 0 0 1 4 3 8
ΠΑΟΚ 0 0 0 3 0 3
ΠΓΣΣ 0 0 0 1 0 1
ΑΕΛ 0 0 0 1 0 1
ΑΡΗΣ 0 0 0 0 1 1
* Μέχρι και 20/3/2026
ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Διοργ. ΣΥΜ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
Πρωταθλητριών 16 74 18 22 34 79–118
Κυπελλούχων 6 22 10 3 9 33–27
ΟΥΕΦΑ 28 134 47 33 54 182–191
Conference 3 14 8 3 3 39-21
Εκθέσεων 1 2 0 0 2 0–4
ΓΕΝΙΚΟ 54 245 80 61 102 329–361
