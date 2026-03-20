Η ΑΕΚ για 8η φορά διακρίνεται στην Ευρώπη- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση χάρη στο πρώτο ματς (νίκη 4-0), αν και ηττήθηκε 2-0 από την Τσέλιε στην Allwyn Arena. Ανώτερη στο δεύτερο μέρος η Ένωση που περιόρισε τις ορέξεις των Σλοβένων, σε μια από τις πιο γλυκές ήττες της ιστορίας της.

Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά (19/3) έστω κι αν έπαιξε με τη φωτιά. Η Τσέλιε πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο μέρος, ωστόσο δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Η ήττα της Ένωσης με 2-0 ήταν ίσως η πιο γλυκιά ευρωπαϊκή ήττα της ιστορίας της, καθώς συνεχίζει στα προημιτελικά του Conference League.

Στα προημιτελικά του Conference League, εκεί που περιμένει η Ράγιο Βαγιεκάνο. Η UEFA ανακοίνωσε τις ακριβείς ώρες και ημέρες των δύο αγώνων.

Πρώτος αγώνας, Πέμπτη 9 Απριλίου: 19:45 Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

Δεύτερος αγώνας, Πέμπτη 16 Απριλίου: 22:00 ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο

Εάν η ΑΕΚ προκριθεί στα ημιτελικά, όλοι οι αγώνες της θα είναι στις 22:00.

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Σαχτάρ – Άλκμααρ

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ

Μάιντς – Στρασμπούρ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Σαχτάρ ή Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγεκάνο ή ΑΕΚ Vs Μάιντς ή Στρασμπούρ

Ο τελικός

Ο τελικός θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.

Πιθανότητες για την κατάκτηση:

Κρίσταλ Πάλας – 34.9%

Στρασμπούρ – 18.3%

Μάιντς – 10.8%

Φιορεντίνα – 10.8%

Ράγιο Βαγιεκάνο – 10.1%

ΑΕΚ – 6.7%

Σαχτάρ – 4.7%

Άλκμααρ – 3.8%

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Είναι η 8η φορά στην ιστορία της που η ΑΕΚ αγωνίζεται στους «16» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και η 4η που φτάνει σε προημιτελικά, έχοντας ακόμα μία παρουσία σε ημιτελικό.

Αντίθετα ο Παναθηναϊκός που αποκλείστηκε μετά τη βαριά ήττα από την Μπέτις (0-4, 1-0), έμεινε εκτός προημιτελικών Europa League, έχοντας πετύχει όμως μετά από μια εξαιρετική σεζόν, την συμμετοχή του.

Αναλυτικά όλες οι ευρωπαϊκές διακρίσεις (συμμετοχή τουλάχιστον στους «16») των ελληνικών ομάδων:

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΣΥΛ Ν ΤΕΛ "4" "8" "16" ΣΥΝΟΛΟ

ΟΛΥΜ 1 0 0 2 10 13

ΠΑΟ 0 2 2 4 13 21

ΑΕΚ 0 0 1 4 3 8

ΠΑΟΚ 0 0 0 3 0 3

ΠΓΣΣ 0 0 0 1 0 1

ΑΕΛ 0 0 0 1 0 1

ΑΡΗΣ 0 0 0 0 1 1

* Μέχρι και 20/3/2026

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Διοργ. ΣΥΜ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ

Πρωταθλητριών 16 74 18 22 34 79–118

Κυπελλούχων 6 22 10 3 9 33–27

ΟΥΕΦΑ 28 134 47 33 54 182–191

Conference 3 14 8 3 3 39-21

Εκθέσεων 1 2 0 0 2 0–4

ΓΕΝΙΚΟ 54 245 80 61 102 329–361