Γιώργος Πλέας: 4ο μετάλλιο για την Εθνική μας

Η ελληνική παρουσία στο διεθνές τουρνουά Elite Montenegro Cup 2026 συνεχίστηκε (18/3), με τον πατρινό Γιώργο Πλέα της Παναχαϊκής να ανεβαίνει στο ρινγκ για την κατηγορία των 60 κιλών απέναντι στον Ali Dahly από την Ουκρανία.

Σε έναν αγώνα υψηλής έντασης και απαιτήσεων, ο Γιώργος Πλέας στάθηκε αντάξιος των προσδοκιών, επικρατώντας του Ουκρανού Ali Dahly στην κατηγορία των 60 κιλών, εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την είσοδό του στη ζώνη των μεταλλίων.

Από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, ο Έλληνας πυγμάχος επέβαλε τον ρυθμό του, δείχνοντας αποφασιστικότητα, καθαρό πλάνο και αγωνιστική ωριμότητα. Με σωστές αποστάσεις, δυνατά χτυπήματα και άψογη τακτική, κατάφερε να ελέγξει τον αγώνα απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αντίπαλο.

Με αυτή τη σπουδαία επιτυχία, η Ελλάδα φτάνει τα τέσσερα μετάλλια στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική παρουσία της στο Elite Montenegro Cup 2026 και ενισχύοντας τη θέση της στον διεθνή χάρτη του αθλήματος.

Στη γωνία του ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αρτουρ Μικαελιάν, ενω στην Παναχαϊκή προπονειται με τον πατέρα του Νίκο Πλέα.