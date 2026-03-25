Η Παναχαϊκή στη μάχη των πλέι οφ

39ο πρωτάθλημα National League 2 (τέταρτη κατηγορία)
Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος στους πέντε ομίλους της National League 2 και ιδού τα ζευγάρια των Play Off αλλά και το σύστημα διεξαγωγής.
Στη πρώτη φάση θα αγωνιστούν οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 3-6 στους ομίλους τους, με τις δυο πρώτες ομάδες να μπαίνουν στο χορό στην επόμενη φάση.
Στη National League 1 προβιβάζεται μια ομάδα από κάθε όμιλο, και θα είναι η νικήτρια της διαδικασίας
*Αναφορικά με τα play off και play out μεταφέρονται τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου
*Αν ένα ζευγάρι είναι στο 1-1 κρίνεται στις ΤΡΕΙΣ νίκες
**Αν ένα ζευγάρι είναι στο 2-0 κρίνεται στις ΤΕΣΣΕΡΙΣ νίκες
***Ο πρώτος της κατάταξης κάθε ομίλου έχει το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος
Play Off
1ος όμιλος
1.Γαργαλιανοι-Νικητής (4/5)
2. Παναχαϊκή-Νικητής (3/6)
Β’ Φάση
3.ΝΕΟΛ-6.Δόξα Πύρρου Άρτας (2-0)
4. Αχαγιά ’82 82’-5.Βαρθολομιό (1-1)
2ος όμιλος
1.Δούκας-Νικητής (4/5)
2.Ίκαρος Καλλιθέας-Νικητής (3/6)
Β’ Φάση
3.Απόλλων Σμύρνης-6.Πορφύρας (2-0)
4.Κάδμος Θηβών-5.Αγία Παρασκευή (1-1)
3ος όμιλος
1.ΕΦΑΟΖ- Νικητής (4/5)
2.Πανναξιακός- Νικητής (3/6)
Β’ Φάση
3.Άγιοι Ανάργυροι-6.Ρέθυμνο (1-1)
4.Μελίσσια-5.Αθηναϊκός (1-1)
4ος όμιλος
1.Αναγέννηση Καρδίτσας- Νικητής (4/5)
2.Σύλλας Αιδηψού- Νικητής (3/6)
Β’ Φάση
3.Ανόρθωση Βόλου-6.Φίλιππος Βέροιας (2-0)
4.Πρωτέας Γρεβενών-5.Αμπελώνας (2-0)
5ος όμιλος
1.Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη- Νικητής (4/5)
2.ΜΕΝΤ- Νικητής (3/6)
Β’ Φάση
3.Ασπίδα Ξάνθης-6.Προσοτσάνη (1-1)
4.Σταυρούπολη-5.Γαλάτιστα (1-1)
Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η Βαθμολογία (ΤΕΛΙΚΗ)
1.ΓΣ Γαργαλιάνων 36 (16-4)
2.Παναχαϊκή 34 (14-6)
----------------------------------------------
3.ΝΕΟΛ 32 (12-8)
4.Αχαγιά '82 32 (12-9)
5.ΑΕ Βαρθολομιού 30 (10-10)
6.Δόξα Πύρρου Άρτας 30 (10-10)
----------------------------------------------
7.Τήρωνας Αγίων Θεοδώρων 28 (8-12)
8.Κορωπί 28 (8-12)
9.Καλαμάτα 28 (8-12)
10.Αχερών Καναλακίου 27 (7-13)
----------------------------------------------
11.Πήγασος Θυρέας 25 (5-15)
*Οι πρώτες έξι ομάδες αγωνίζονται στα πλέι οφς
**Οι ομάδες 7-10 στα πλει άουτ
***Η 11η ομάδα υποβιβάζεται κατευθείαν
**** Τα αποτελέσματα της κανονικης περιόδου μεταφέρονται
