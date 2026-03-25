Η Παναχαϊκή στη μάχη των πλέι οφ

Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος στους πέντε ομίλους της National League 2 και ιδού τα ζευγάρια των Play Off αλλά και το σύστημα διεξαγωγής.

Στη πρώτη φάση θα αγωνιστούν οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 3-6 στους ομίλους τους, με τις δυο πρώτες ομάδες να μπαίνουν στο χορό στην επόμενη φάση.

Στη National League 1 προβιβάζεται μια ομάδα από κάθε όμιλο, και θα είναι η νικήτρια της διαδικασίας

*Αναφορικά με τα play off και play out μεταφέρονται τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου

*Αν ένα ζευγάρι είναι στο 1-1 κρίνεται στις ΤΡΕΙΣ νίκες

**Αν ένα ζευγάρι είναι στο 2-0 κρίνεται στις ΤΕΣΣΕΡΙΣ νίκες

***Ο πρώτος της κατάταξης κάθε ομίλου έχει το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος

Play Off

1ος όμιλος

1.Γαργαλιανοι-Νικητής (4/5)

2. Παναχαϊκή-Νικητής (3/6)

Β’ Φάση

3.ΝΕΟΛ-6.Δόξα Πύρρου Άρτας (2-0)

4. Αχαγιά ’82 82’-5.Βαρθολομιό (1-1)

2ος όμιλος

1.Δούκας-Νικητής (4/5)

2.Ίκαρος Καλλιθέας-Νικητής (3/6)

Β’ Φάση

3.Απόλλων Σμύρνης-6.Πορφύρας (2-0)

4.Κάδμος Θηβών-5.Αγία Παρασκευή (1-1)

3ος όμιλος

1.ΕΦΑΟΖ- Νικητής (4/5)

2.Πανναξιακός- Νικητής (3/6)

Β’ Φάση

3.Άγιοι Ανάργυροι-6.Ρέθυμνο (1-1)

4.Μελίσσια-5.Αθηναϊκός (1-1)

4ος όμιλος

1.Αναγέννηση Καρδίτσας- Νικητής (4/5)

2.Σύλλας Αιδηψού- Νικητής (3/6)

Β’ Φάση

3.Ανόρθωση Βόλου-6.Φίλιππος Βέροιας (2-0)

4.Πρωτέας Γρεβενών-5.Αμπελώνας (2-0)

5ος όμιλος

1.Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη- Νικητής (4/5)

2.ΜΕΝΤ- Νικητής (3/6)

Β’ Φάση

3.Ασπίδα Ξάνθης-6.Προσοτσάνη (1-1)

4.Σταυρούπολη-5.Γαλάτιστα (1-1)

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Βαθμολογία (ΤΕΛΙΚΗ)

1.ΓΣ Γαργαλιάνων 36 (16-4)

2.Παναχαϊκή 34 (14-6)

----------------------------------------------

3.ΝΕΟΛ 32 (12-8)

4.Αχαγιά '82 32 (12-9)

5.ΑΕ Βαρθολομιού 30 (10-10)

6.Δόξα Πύρρου Άρτας 30 (10-10)

----------------------------------------------

7.Τήρωνας Αγίων Θεοδώρων 28 (8-12)

8.Κορωπί 28 (8-12)

9.Καλαμάτα 28 (8-12)

10.Αχερών Καναλακίου 27 (7-13)

----------------------------------------------

11.Πήγασος Θυρέας 25 (5-15)

*Οι πρώτες έξι ομάδες αγωνίζονται στα πλέι οφς

**Οι ομάδες 7-10 στα πλει άουτ

***Η 11η ομάδα υποβιβάζεται κατευθείαν

**** Τα αποτελέσματα της κανονικης περιόδου μεταφέρονται