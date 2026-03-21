Προμηθέας – Κολοσσός 76-98: Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Ο Κολοσσός επιβλήθηκε του Προμηθέα στην Πάτρα με 98-76 για την 22η αγωνιστική της Α1 Basket League Stoiximan παίρνοντας και τη διαφορά από τους γηπεδούχους. Σπουδαίο βήμα παραμονής με τρομερή εμφάνιση του Τέβιν Μακ.



Οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη ήταν απολαυστικοί τόσο στην επίθεση (75% δίποντα, 45% τρίποντα), όσο και στην άμυνα 10 κλεψίματα και πήραν νίκη και διαφορά από τους Πατρινούς, προσπερνώντας τους στην κατάταξη.

Σπουδαίο απόγευμα για τον ασταμάτητο Τέβιν Μακ που είχε 30 πόντους (10/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκπληκτικοί από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Νίκολς και τον Ραντλ να είναι οι πρώτοι που έδωσαν τον επιθετικό τόνο στην ομάδα τους. Η ομάδα της Ρόδου βρήκε νωρίς ρυθμό, ειδικά πίσω από τα 6,75 μ. και ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 7 πόντων (17-25).

Στη δεύτερη περίοδο ήταν η σειρά του Μακ και του Γκαλβανίνι να πάρουν τη μπαγκέτα για τον Κολοσσό, που έδειχνε να φτάνει με άνεση σε διψήφιο προβάδισμα και να το διατηρεί πριν την ανάπαυλα με buzzer beater τρίποντο του Μακ (39-51).

Επιστρέφοντας από την ανάπαυλα οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη έδειχναν ακόμα καλύτεροι και με περισσότεροι αυτοπεποίθηση στο παρκέ. Ο Μακ έκανε ότι ήθελε και πέτυχε 10 πόντους, εκ των οποίων οι 8 συνεχόμενοι, φτάνοντας τους 25 συνολικά σε εκείνο το σημείο. Εκτελώντας σταθερά με πάνω από 70% στο δίποντο και 50% στο τρίποντο, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν το +21 (51-72). Όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κλείσουν την τρίτη περίοδο με σερί 10-2 μειώνοντας στους 13 (61-74) διατηρώντας πιθανότητες ανατροπής ενόψει του τελευταίου δεκαλέπτου.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν και μέχρι τους 11 πόντους (71-82), όμως δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε διψήφιο επίπεδο τη διαφορά, αφού με νέο ξέσπασμα και σερί 7-0 οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν εκ νέου με 18 πόντους (71-89), ουσιαστικά τελειώνοντας την υπόθεση νίκη τρία λεπτά πριν το τέλος.

Οι Ροδίτες κατάφεραν να εξασφαλίσουν και τη διαφορά, καθώς είχαν χάσει με 8 πόντους στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και προσπέρασαν του Πατρινούς στην κατάταξη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Μαγκλογιάννης, Ζιώγας

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-25, 39-51, 61-74, 76-98

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μπατής): Γκραντ 13 (2/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάκερ 14 (4/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Κόλεμαν 5 (5 ριμπάουντ), Πλώτας 13 (3/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καραγιαννίδης 6, Χάρις 12 (2/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Μπαζίνας 10 (3/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Λάγιος 2, Μπέλο 1, Σταυρακόπουλος

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 10 (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Μακ 30 (10/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Νίκολς 16 (5/5 δίποντα, 7 λάθη), Γκαλβανίνι 9 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άκιν 2 (7 ριμπάουντ), Κένεντι 5(3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καράμπελας 11 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Κολοβέρος 3, Πετρόπουλος 11 (1/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα), Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 18/35 δίποντα, 7/31 τρίποντα, 19/23 βολές, 33 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 15 επιθετικά), 18 ασίστ, 13 λάθη, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Κολοσσού: 23/31 δίποντα, 14/31 τρίποντα, 10/15 βολές, 35 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 10 επιθετικά), 25 ασίστ, 16 λάθη, 10 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 24 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 23η ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (28/3, 16:00), ενώ ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον Άρη Betsson (28/3, 16:00).