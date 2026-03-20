Εθνική ποδοσφαίρου: Η ΕΠΟ παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλα της «γαλανόλευκης»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τα δύο φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου και η ΕΠΟ παρουσίασε μία από τις νέες εμφανίσεις της.

Πρόκειται για την εκτός έδρας φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, η οποία και είναι σχεδόν ολόκληρη σε μπλε χρώμα με κάποιες λευκές… πινελιές, κυρίως στους ώμους.

Η νέα φανέλα της “γαλανόλευκης” έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την εταιρεία Adidas, ενώ αναφέρει και το έτος 1926, οπότε και ιδρύθηκε η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.