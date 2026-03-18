Πρωτιά Ίφιτου Πάτρας, 6η θέση για τους Φοίνικες

Το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου ολοκληρώθηκαν οι αγώνες της κανονικής περιόδου στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΙΝΓΚ -ΠΟΝΓΚ).Οι αγώνες έγιναν στην αίθουσα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας(ΣΕΦ).

Στην 1η θέση, μετά τους δύο γύρους της κανονικής περιόδου, ισοβάθμησαν ο ΑΟ Ταταύλα με τον Ίφιτο Πατρών Πατρών, με τον ο ΑΟ Ταταύλα να είναι 1ος έχοντας καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια ( Νίκη με 4-2 και ήττα με 4-3). Βέβαια στα play off, που είναι προγραμματισμένα για τις 28 και 29 Μαρτίου, δεν μετράει η οποιαδήποτε ισοβαθμία στην πρώτη φάση, καθώς οι ομάδες «κουβαλούν» μόνο τους βαθμούς τους. Συνεπώς, αν προκύψει νέα ισοβαθμία στους ενιαίους ομίλους των play off 1-4 ή των play out 5-8 θα ληφθεί υπόψη μόνο το τι έγινε στην έξτρα διαδικασία μεταξύ των ομάδων, που εμφανίζουν τους ίδιους βαθμούς.

Τα Ταταύλα και ο Ίφιτος είναι οι μοναδικοί διεκδικητές του τίτλου που οδηγεί στην απευθείας άνοδο στην Α1 Εθνική Κατηγορία. Η πρώτη θέση , με τη βαθμολογική διαφορά που υπάρχει, θα κριθεί από τον μεταξύ τους αγώνα και τα αποτελέσματα βέβαια με τις άλλες δύο ομάδες των play off 1-4.. Η δεύτερη και η τρίτη ομάδα της κατηγορίας θα αγωνιστούν με την έκτη και εβδόμη της Α1 σε μπαράζ παραμονής – ανόδου στην ανώτερη κατηγορία.

Ο ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ στους αγώνες της κανονικής περιόδου παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ενισχυμένος , με δυνατό σύνολο και είναι ένα βασικό φαβορί για την άνοδο Ο Ίφιτος χρησιμοποίησε στο πρωτάθλημα την Βουλγάρα HRISTOVA KALINA, την Σέρβα TODOROVIC DUSICA και τις ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΗ και ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Oι Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας μετα και απο τις 2 νίκες αυτού του Σαββατοκύριακου θα αγωνιστούν στα play out έχοντας διαφορά 4 βαθμών από την 7η ομάδα της βαθμολογίας και για την παραμονή αρκεί ο 1 βαθμός της συμμετοχής σε κάθε παιχνίδι. . Η ομάδα της Πάτρας την Κυριακή , νίκησε το 3ο της κατάταξης Π.Κ.Δ. Ταύρου, έχοντας νικήσει σε προηγούμενη αγωνιστική και τον 4ο της κατάταξης ΑΟ Πέρα Θεσσαλονίκης εξασφάλισε σημαντική διαφορά ασφαλείας από τους ουραγούς Προφήτη Ηλία και ΓΑΟΠ.

Οι Φοίνικες συμμετείχαν στο πρωτάθλημα με στόχο την παραμονή και χρησιμοποίησαν αθλήτριες μόνο από το δυναμικό τους . Αγωνίστηκαν οι αθλήτριες ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΑ, ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΝΟΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα του διήμερου :

Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών – ΑΟ Ταταύλα 0-4

Ίφιτος Πατρών – ΠΚΔ Ταύρου 4-1

ΠΟΚ Έσπερος – Προφήτης Ηλίας Πειραιά 4-1

ΓΑΟ Πειραιά – Πέρα Θεσσαλονίκης 0-4

ΓΑΟ Πειραιά – Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών 0-4

Πέρα Θεσσαλονίκης – ΠΟΚ Έσπερος 3-4

Προφήτης Ηλίας Πειραιά – Ίφιτος Πατρών 0-4

ΠΚΔ Ταύρου – ΑΟ Ταταύλα 2-4

Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών – ΠΚΔ Ταύρου 4-1

ΑΟ Ταταύλα – Προφήτης Ηλίας Πειραιά 4-0

Ίφιτος Πατρών – Πέρα Θεσσαλονίκης 4-0

ΠΟΚ Έσπερος – ΓΑΟ Πειραιά 4-0

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

ΑΟ Ταταύλα 27 (7-6)

Ίφιτος Πατρών 27 (6-7)

ΠΚΔ Ταύρου 22

Πέρα Θεσσαλονίκης 21 (7-5)

ΠΟΚ Έσπερος 21 (5-7)

Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών 20

Προφήτης Ηλίας Πειραιά 16

ΓΑΟ Πειραιά 14