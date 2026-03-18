Ι.Ο.Πατρών: Η μάχη της πρόκρισης στην Εθνική ομάδα

Οι Έλληνες αθλητές στις κατηγορίες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια έχουν το προνόμιο να φέρνουν διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα οι διοργανώσεις να χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο και να συγκεντρώνουν ξένους αθλητές.

Στον αγώνα της πρώτης φάσης της πρόκρισης του Πανελληνίου Optimist στο Καλαμάκι συμμετείχαν αθλητές από την Σουηδία, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Κύπρο και οι 200 καλύτεροι αθλητές της επικράτειας, όπως αυτοί είχαν προκύψει από τa Περιφερειακά πρωταθλήματα.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών είχε την τιμή να συμμετάσχει με 4 νεαρούς στην ηλικία αθλητές, (ίσως και την πιο νεαρή σε ηλικία ομάδα), τον Ιορδάνη Παντελεήμων Καρακαπιλίδη, τον Έκτορα Κορδά, τον Λεωνίδα Αργυρό και τον Μάριο Ματθαιόπουλο, σε έναν αγώνα όπου οι καιρικές συνθήκες του Σαρωνικού διαφέρουν από εκείνες του Πατραϊκού κόλπου και σε ένα υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και ανταγωνισμού.

Οι κούρσες χαρακτηρίστηκαν από ελαφρούς ανέμους με πολλές αλλαγές, με τους αθλητές να εναλλάσσουν καλές και άτυχες κούρσες. Το τέλος του αγώνα βρήκε τον Μάριο Ματθαιόπουλο να περνά στον 2ο γύρο της πρόκρισης, τον Λεωνίδα Αργυρό που ξεκίνησε εντυπωσιακά να χάνει στο νήμα την πρόκριση από άτυχες κούρσες και τους Έκτορα Κορδά και Ιορδάνη Παντελεήμων Καρακαπιλίδη να έχουν την πρώτη τους μεγάλη εμπειρία από τέτοιου επιπέδου αγώνες.

Ό αγώνας αυτός αποτελεί τον πρώτο από μια σειρά απαιτητικών διοργανώσεων που θα έχουν την ευκαιρία οι αθλητές του Ι.Ο.Πατρών να αγωνιστούν.

Συγχαρητήρια στον Μάριο Ματθαιόπουλο για την πρόκρισή του στην δεύτερη φάση αλλά και σε όλους τους μικρούς αθλητές του Ι.Ο.Πατρών και τους προπονητές τους, Αριστοτέλη Κουλουμπή Καλογερόπουλο και Γεώργιο Χατζηκωνσταντίνου.

