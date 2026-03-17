Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Νίκη στα χαρτιά μετά την ήττα στην Κρήτη

Για το πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ και την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος η ομάδα της Α.Σ. Ηλιούπολης παραιτήθηκε εγγράφως από τον αγώνα του ερχόμενου Σάββατου στην Πάτρα με την Ακαδημία των Σπορ. Σύμφωνα με τον κανονισμό η ομάδα της Πάτρας παίρνει τους δύο βαθμούς χωρίς αγώνα με σκορ 10-0.

Πλήρη απογοήτευση επικρατεί στο συγκρότημα της Πάτρας, μιας και μετά την μοναδική ‘’ ήττα ‘’ στο πρωτάθλημα στα Χανιά το περασμένο Σάββατο, προστέθηκε και ο μηδενισμός της Α.Σ. Ηλιούπολης με τους ιθύνοντες της ομάδας να τονίζουν:

< κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να επαναφέρουμε το άθλημα σε μεγάλη κατηγορία καταναλώνοντας και χρόνο και χρήμα. Παντού βρίσκουμε διάφορα ‘’ εμπόδια ‘’ που δεν συνάδουν της προσπάθεια μας για την αναβάθμιση του αθλήματος δια μέσου της μοναδικής ομάδας στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Δυτ. Ελλάδας. Εμείς έχουμε το δεκαπλάσιο οικονομικό προϋπολογισμό από τις συμμετέχουσες ομάδες του ομίλου, εμείς έπρεπε να κάνουμε μηδενισμό, άλλοι τον κάνουν.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν πως θα κάνουμε το βήμα παραπάνω, χωρίς ‘’ ορισμένοι ‘’ να σέβονται την προσπάθεια μας;

Τελικά όλοι λειτουργούν κοιτώντας μόνον τα ‘’ συμφέροντά τους ‘’ και όχι και το άθλημα γενικότερα;

Εμείς από την μεριά μας νιώθουμε ότι ήταν να κάνουμε το κάναμε και με το παραπάνω. Όποιος έχει άλλη γνώμη, είμαστε ανοικτοί να το συζητήσουμε με επιχειρήματα και αναλόγως να πράξουμε >.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την ανδρική ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας είναι την ερχόμενη Κυριακή στις 3:30 μ.μ. στο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι, φιλοξενώντας τον Δία Μοσχάτου – Ταύρου, στον εξ αναβολής αγώνα της 11ης αγωνιστικής.

Β' Εθνική

Η βαθμολογία πλέον του ομίλου έχει ως εξής:

1. Π.Ο.Κ. Έσπερος Καλλιθέας………...25

2. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας………...24

3. Ολυμπιακός Κερατσινίου……………23

4. Α.Ο. Πολιτεία …………………….....23

5. Α.Σ.Ο.Δ. Ασπρόπυργος.…………......15

6. Ιδομενέας Γαλατά …………………...15

7. Α.Σ. Ηλιούπολης……………….…….10

8. Πολυνίκης Ναυπλίου…………………5

9. Δίας Μοσχάτου-Ταύρου……...……….4

10. Πήγασος Κυψέλης …………………..2

Το Δ.Σ. του συλλόγου καλεί πάλι τους φιλάθλους να παρευρεθούν στις κερκίδες να υποστηρίξουν τους αθλητές στις προσπάθειες τους.