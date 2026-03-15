Formula 1: Ακυρώθηκαν τα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία

Οι ομάδες θα πρέπει να αναθεωρήσουν τα πλάνα τους για τη συνέχεια της σεζόν καθώς ακυρώθηκαν δύο Grand Prix.

Αυτό δεν επηρεάζει τον επόμενο αγώνα στην Ιαπωνία στις 29 Μαρτίου, αλλά τα δύο μεθεπόμενα Grand Prix σε Μπαχρέιν (12 Απριλίου) και Σαουδική Αραβία (19 Απριλίου), τα οποία ακυρώθηκαν σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Formula 1.

Και ήταν λογικό, καθώς στο Μπαχρέιν ο κόσμος καλείται να μένει στα καταφύγια, λόγω της πολεμικής κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στη Μέση Ανατολή.

Παρόλο που εξετάστηκαν αρκετές εναλλακτικές λύσεις, τελικά αποφασίστηκε ότι δεν θα γίνουν αντικαταστάσεις τον Απρίλιο.

Η απόφαση ελήφθη σε πλήρη συνεννόηση με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου – FIA και τους αντίστοιχους διοργανωτές των αγώνων.

Πώς επηρεάζονται οι ομάδες

Οι ομάδες της F1 αντιμετωπίζουν απροσδόκητες επιπτώσεις μετά την ακύρωση των δύο Grand Prix.

Δεν είναι μόνο ότι έχουν αυτή τη στιγμή στο Μπαχρέιν, όπου έγινα οι δοκιμές πριν ξεκινήσει η σεζόν, πολύ εξοπλισμό, αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα και με την αναβάθμιση των μονοθεσίων, έπειτα από τους νέους κανονισμούς φέτος.

Ορισμένες ομάδες είχαν ήδη νέα ανταλλακτικά στα σκαριά για τους πρώτους αγώνες, ενώ άλλες ήθελαν να περιμένουν τα πρώτα Σαββατοκύριακα αγώνων για να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα, αναφορικά με την κατανόηση της μονάδας ισχύος και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας.

Τώρα, χωρίς αγώνες πώς θα βγάλουν συμπεράσματα; Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.

Εκτός από την εστίαση στη μονάδα ισχύος, οι ομάδες πρέπει επίσης να σχεδιάσουν προσεκτικά τις αναβαθμίσεις τους λόγω του ανώτατου ορίου προϋπολογισμού και το κόστος μετακίνησης για την εισαγωγή νέων ανταλλακτικών αποτελεί πλέον σημαντικό μέρος της εξίσωσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες πρέπει να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης της απόδοσης στην πίστα το συντομότερο δυνατό και της διατήρησης του κόστους των νέων ανταλλακτικών όσο το δυνατόν χαμηλότερα.

Τώρα, οι αναβαθμίσεις που είχαν προγραμματιστεί για τους αγώνες της Μέσης Ανατολής, θα πρέπει να μετατεθούν ή στον αγώνα στο Μαϊάμι ή στο Μόντρεαλ.

Πάντως, στα θετικά ανήκει το δεδομένο ότι οι ομάδες έχουν περισσότερο χρόνο στο παρασκήνιο και μπορούν να τον αξιοποιήσουν, συνολικά για βελτιώσεις και ειδικά για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης από κάποιες ομάδες.

Η αρχική ιδέα ήταν ότι η καθαρή ισχύς του κινητήρα εσωτερικής καύσης θα μετριέται μετά από κάθε έξι αγώνες. Οι κατασκευαστές που βρίσκονται μεταξύ 2% και 4% πίσω από τον ισχυρότερο κινητήρα καύσης στον τομέα λαμβάνουν μία επιπλέον ευκαιρία αναβάθμισης από τη FIA. Όσοι έχουν κινητήρα εσωτερικής καύσης άνω του 4% χαμηλότερο σε σύγκριση με τον καλύτερο κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) λαμβάνουν δύο επιπλέον αναβαθμίσεις.

Η Honda φαίνεται να εμπίπτει στην τελευταία κατηγορία και πρέπει να κάνει ένα σημαντικό βήμα με την ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ένα ακόμα θέμα, είναι με τον «λόγο συμπίεσης» των κινητήρων, που βρίσκει τη Mercedes ένα βήμα μπροστά. Τώρα μπορούν και οι άλλες ομάδες να δουλέψουν πάνω σε αυτό το θέμα και να βρουν λύσεις, πλησιάζοντας τη γερμανική ομάδα, ώστε να μην έχει αυτό το πλεονέκτημα, όπως τώρα που κυριαρχεί.