Ο ΝΟΠ πικρή ήττα από τον ΟΦΘ με 16-12

Πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα ο ΟΦΘ. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του ΝΟ Πατρών με 16-12 στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο για την 4η αγωνιστική στη Β’ Φάση της Waterpolo League.

Ήταν η πρώτη νίκη, ύστερα από τρεις ήττες, στον Β2 Όμιλο για το σύνολο του Μανόλη Γούναρη, που έφθασε τους 12 βαθμούς και επέστρεψε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Παράλληλα, απομακρύνθηκε πέντε βαθμούς από τους πατρινούς που βρίσκονται στην έβδομη θέση του γκρουπ με επτά πόντους.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά το παιχνίδι, είχαν συνεχώς το προβάδισμα στο σκορ, προηγήθηκαν με 3-0 και 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο και 10-7 στο ημίχρονο. Οι παίκτες του Βασίλη Κουνδουράκη κατάφεραν μειώσουν σε 11-10 (2.20 πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος), αλλά στη συνέχεια οι Θεσσαλονικείς κράτησαν ανέπαφη την εστία τους για περίπου επτά λεπτά και με ένα σερί 3-0, έφθασαν στο 14-10 και ουσιαστικά «σφράγισαν» το τρίποντο.

ΟΦΘ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 16-12

Οκτάλεπτα: 4-3, 6-4, 2-3, 4-2

Διαιτητές: Χρήστος Κουρτίδης, Μαρία Δασκαλοπούλου.

ΕΠΟΜΕΝΗ Β φάση - 5η

18 Μαρτίου

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (1μ.μ.)

ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ

ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΦΘ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ

OI MIKΡOI

Με νίκη επί του ΝΟΠ με σκορ 10-7 ξεκίνησε η ΝΕΠ τις υποχρεώσεις της στη β΄ φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Μίνι παίδων Κ14. Τα 8λεπτα: 2-2, 1-2, 3-2, 4-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Θεριάκης 4, Καλύβας 1, Παπαναγιώτου 2, Γιουρούκος 1. Τα γκολ τουΝΟΠ: Χαρίτος 2, Γεωργαράς 1, Σύψας 1, Ανδρ. Δημητρόπουλος 2, Π. Δημητρόπουλος 1.

Οι αγώνες φιλοξενούνται για ένα τριήμερο στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» και ο Ομιλος της ΝΕΠ αποτελείται από τις εξής ακόμη ομάδες: ΝΟΠ, ΝΟ Ναυπλίου, Απόλλων Σμύρνης, Εθνικός.