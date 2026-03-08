Η ΝΕ Πατρων πήρε την 4η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων γυναικών!

Την 4η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο των Νέων Γυναικών Κ20 πανηγύρισε η ΝΕΠ, καθώς ηττήθηκε στον σημερινό μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Μπορεί να μην τα κατάφερε στον μικρό τελικό του Πανελληνίου πρωταθλήματος Πόλο των Νέων Γυναικών το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, καθώς ηττήθηκε με 22-5 από τον Εθνικό στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, όμως η γενικότερη πορεία των «δελφινιών» στη διοργάνωση απέδειξε ότι το πατρινό συγκρότημα έχει μέλλον.

Τα 8λεπτα στον μικρό τελικό με τον Εθνικό: 6-1, 5-1, 5-3, 6-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Κοτζάμπαση 1, Ειρ. Τσίγκα 3.

* Ηττα με σκορ 19-10 από τον Αλιμο στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Τα 8λεπτα: 5-3, 5-4, 4-2, 5-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 2, Κοτζάμπαση 1, Δ. Κοντάκου 2, Ζορντίνα Λαμπάτου 2, Μιχαλάτου 2, Ειρ. Τσίγκα 1.

* Στον προημιτελικό νίκησε τον ΑΝΟ Γλυφάδας με σκορ 17-8. Τα 8λεπτα: 4-1, 6-0, 2-3, 5-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 3, Κοτζάμπαση 1, Δ. Κοντάκου 4, Λαμπάτου 3, Μιχαλάτου 1, Ειρ. Τσίγκα 4, Κακαϊδή 1.

ΣΩΡΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

Για 32η (!!) φορά στην ιστορία της βρέθηκε και διακρίθηκε σε τελική φάση πανελληνίου ηλικιακού πρωταθλήματος πόλο (νέων, νεανίδων, κορασίδων, παγκορασίδων).

Αναλυτικά η χρονιά και σε παρένθεση η τελική θέση (με μαύρα γράμματα τα μετάλλια):

ΝΕΩΝ: 2017 (5) 2018 (3) 2019 (1) 2020 (6) 2021 (4) 2022 (9) 2023 (6) 2024 (8) 2026 (4)

ΝΕΑΝΙΔΩΝ: 2017 (1) 2018 (5) 2019 (7) 2020 (6) 2022 (8) 2024 (8) 2025 (6)

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 1995 (3) 2015 (3) 2016 (2) 2017 (3) 2018 (4) 2019 (8) 2021 (8) 2025 (5)

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 2015 (4) 2016 (3) 2017 (5) 2018 (7) 2021 (2) 2023 (5) 2024 (5) 2025 (8)