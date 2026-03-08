Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας θρονιάστηκε στην κορυφή

Το βιολί της συνεχίζει η ομάδα της Πάτρας κερδίζοντας με σκορ 31-26 και γκρεμίζοντας ταυτόχρονα από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της ομάδα του Ολυμπιακού Κερατσινίου.

Η Ακαδημία των Σπορ των Σπορ πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος στη Β' Εθνική (και με έναν αγώνα λιγότερο) συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα, έχοντας διασφαλίσει μετά την χτεσινή της νίκη, το αβαντάζ των ισοβαθμιών με Έσπερο Καλλιθέας και Ολυμπιακό Κερατσινίου.

Στο χτεσινό αγώνα οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου έδειξαν ότι ήθελαν περισσότερο την νίκη, παίζοντας κυρίως στο β΄ ημίχρονο καταπληκτικό χάντμπολ, ενθουσιάζοντας το κατάμεστο από φιλάθλους Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος που ήταν στην κυριολεξία ο 8ος παίκτης της.

Με δυναμική άμυνα μηδένισαν τους οργανωτές της ομάδας του Κερατσινίου και οι φιλοξενούμενοι πλήρωσαν την υπεροψία τους αφού άφησαν τον αειθαλή Αλέξη Παπαγιαννόπουλο να είναι ο εκτελεστής τους σημειώνοντας μάλιστα 10 γκολ.

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας των Σπορ Χρήστος Δεβελέγκας δηλώνει: ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά μας. Συγχαρητήρια στους αθλητές μας για τον πολύ ωραίο αγώνα τους. Συνεχίζουμε όλοι προσηλωμένοι στον στόχο μας.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς, Σπανός, Κολιούλης 3, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 3, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 10, Γεωργίου 4, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 1, Ιωαν. Γιαννακούρας 4, Tallon 2, Αϊβάζης 1, Ψυχογιάννης, Βασιλειάδης 3, Σμυρνιώτης, Αποστόλου, Τυφτικίδης.

Ακαδημία των Σπορ Πάτρας – Ολυμπιακός Κερατσινίου= 31-26 (ημ. 15-14).

Τα 5λεπτα: 2-4,5-5, 8-6,10-8,12-11,15-14 (ημ.), 17-17,19-18, 22-18, 26-22, 28-23,31-26.

Οι 2λεπτες αποβολές: 4 - 3. Τα πέναλτι: 8/3 - 8/5.

Διαιτήτευσαν οι: Μπράμου - Φωκίτης.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ακαδημία των Σπορ Πάτρας – Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων = 22-36 (ημ. 10-20).

Τα 5λεπτα: 1-3, 1-6, 3-11,4-15,6-18,10-20(ημ.), 14-22, 15-26, 16-29, 17-32, 22-36.

Οι 2λεπτες αποβολές: 1 - 3. Τα πέναλτι: 3/3 - 0/0.

Διαιτήτευσαν οι: Μπράμου - Φωκίτης.

Δεν έφτανε που έπαιζε με αρκετές ελλείψεις η γυναικεία ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ λόγω τραυματισμών (Παπαγιαννοπούλου, Χαμίτι) προστέθηκαν κατά την διάρκεια του αγώνα και των Τσινιά, Ρούπα και υποχρέωσαν την ομάδα της Πάτρας σε ήττα, από την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων με σκορ 22-36.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Βάσω Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου 1, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 2, Ελ. Γεωργίου 3, Χριστοπούλου, Λούη 5, Χαμίτι, Τσαγκαράτου 9, Τσινιά, Ρώση, Πίκουλα, Παπανικολάου 2.