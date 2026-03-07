Ο Προμηθέας έχασε για 10η συνεχόμενη φορά (!!) με το βαρύ 102-85 στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ήταν τρομερή και δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στον Προμηθέα, επικρατώντας με 102-85, για την 20ή αγωνιστικής της Α1 Basket League GBL, με τους κιτρινόμαυρους πλέον να στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με την Τόφας για το BCL.



Με επιστροφές στο ρόστερ της η ΑΕΚ εντυπωσίασε και στις δύο πλευρές του παρκέ, σημειώνοντας μία άνετη νίκη κόντρα στον Προμηθέα με 102-85, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με του κιτρινόμαυρους πλέον να επικεντρώνονται στο ματς με την Τόφας για το Basketball Champions League.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ ανέβηκε στο 14-4, ενώ ο Προμηθέας έπεσε στο 6-12.

Ηταν η 10η συνεχόμενη (!!!) ήττα του Προμηθέα (όλες το 2026), μετά από αυτές με ΑΕΚ (εντός), Μαρούσι, Πανιώνο (εντός), Αρη (εντός), Ολυμπιακό, Περιστέρι (εντός), στο πρωτάθλημα και Μαρούσι (εντός) στο Κύπελλο και Ελάν Χαλόν, Ελάν Χαλόν (εντός) στην Ευρώπη. Τελευταία του νίκη ήταν ...πέρυσι, στις 28/12/2025 όταν νίκησε με το ευρύ 92-80 το Περιστέρι ατην Αθήνα για την 12η αγωνιστική της Α1.

Ο σε αγωνιστικό κατήφορο ευρισκόμενος Προμηθέας θα έχει την ευκαιρία να σταματήσει αυτό το σερί, το προσεχές Σάββατο 14 Μαρτίου, όταν θα παίξει εκτός έδρας με την Μύκονο για την 21η αγωνιστική της Α1 (4 μ.μ.), ακριβώς 76 (!!) μέρες και σερί 10 αγώνων μόνο με ήττες μετά την τελευταία του επιτυχία σε οποιαδήποτε διοργάνωση...