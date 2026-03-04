Ανάβαση Πιτίτσας: Αντίστροφη μέτρηση

Η Πάτρα και ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών υποδέχονται τον πρώτο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων Ιστορικών και του Κυπέλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος για το 2026.



Το Σάββατο και την Κυριακή 7 και 8 Μαρτίου 2026 αντίστοιχα, ο ΑΟΠ διοργανώνει για άλλη μια φορά την “LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι-Πιτίτσα, στην ομώνυμη ιστορική διαδρομή.

69 πληρώματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή και αναμένεται να προσφέρουν απλόχερα θέαμα στους θεατές του αγώνα που αναμένεται να κατακλύσουν το Αχαϊκό βουνό.

Πολυπληθέστερη κατηγορία του αγώνα όπως πάντα η Ν, με 21 δυνατές συμμετοχές.

12 από αυτές θα συμμετάσχουν στην κλάση Ν2, 6 στην Ν3 και 3 στην Ν4. Με 16 συμμετέχοντες η κατηγορία Α, από τις οποίες θα ριχτούν στην μάχη με το χρονόμετρο 2 στην κλάση Α5, 5 στην Α6, 4 στην Α7 και 5 στην Α8. Στην κατηγορία Ε βρίσκουμε 18 δυνατές συμμετοχές με τις 2 στην κλάση Ε9, 7 στην Ε10, 6 στην Ε11 και 3 στην δικίνητη Ε12Δ. Στην θεαματική κατηγορία Formula Saloon βρίσκουμε 12 αγωνιζόμενους από τους οποίους 3 στην κλάση FSA2L, 2 στην FSA και 2 στην FST. 5 οι αγωνιζόμενοι στην κλάση FST2, με τους 2 από αυτούς να ανεβαίνουν το βουνό πλαγιολισθαίνοντας.

Τέλος, ιδιαίτερο θέαμα και ήχο από μία άλλη εποχή θα χαρίσουν στον αγώνα τα 2 Ιστορικά αυτοκίνητα που δήλωσαν συμμετοχή για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών.

Ο ΑΟΠ για άλλη μια χρονιά διοργανώνει μια Ανάβαση με τα μέγιστα μέτρα ασφάλειας για τους αγωνιζόμενους και ταυτόχρονα για όλους τους φίλους θεατές που θα παρευρεθούν στην ιστορική διαδρομή.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα διεξαχθεί στον χώρο των pit από τις 8:00 έως τις 10:00, ενώ οι Χρονομετρημένες Δοκιμές θα ξεκινήσουν στις 11:30.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 10:00.

Ενημερώνουμε τους φίλους θεατές πως ο δρόμος θα κλείσει 1 ώρα πρίν την έναρξη των Χρονομετρημένων Δοκιμών και του Αγώνα αντίστοιχα, ενώ θα τους παρακαλέσουμε να υπακούν στις υποδείξεις των αρμόδιων κριτών και στελεχών του αγώνα για να παρακολουθήσουν με ασφάλεια την αγαπημένη τους Ανάβαση.