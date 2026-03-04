Επιτυχία στο 14ο "FRIENDSHIPS GAMES TAEKWONDO PATRAS"

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 14η συνεχόμενη χρονιά στην Πάτρα η γνωστή πλέον διοργάνωση "FRIENDSHIPS GAMES TAEKWONDO PATRAS" την Κυριακή 1 Μαρτίου, στο Κλειστό Στάδιο Ροίτικων, υπό την αιγίδα του πατρινού συλλόγου FIGHT CLUB PATRAS.

Η διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον αναπτυξιακό και παιδαγωγικό της χαρακτήρα, προσφέροντας πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία στους νεαρούς αθλητές, μέσα σε ένα άριστα οργανωμένο και ασφαλές περιβάλλον.

Μαζί μας μας τίμησαν με την παρουσία τούς και παραβρέθηκαν, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης μας και γενικός γραμματέας της Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο Μουρούτσος Μιχάλης αλλά και ο Ταμίας της ΕΛΟΤ Τσουρδινης Μάριος όπου έβγαλαν φωτογραφίες με τους αθλητές, γονείς αλλά και τούς προπονητές.

Σύλλογοι από πόλεις όπως Καλαμάτα, Άργος, Αγρίνιο, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Αίγιο, Αμαλιάδα αλλά και από την πόλη μας, έδωσαν δυναμικό «παρών», δημιουργώντας μια πραγματική γιορτή του Ταεκβοντό ενώ όλοι οι γονείς που παραβρέθηκαν απόλαυσαν τις προσπάθειες των παιδιών τους και έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι.

Επετειακό & Καινοτόμο το φετινό FRIENDSHIPS GAMES GAMES.

Η φετινή αθλητική διοργάνωση είχε επετειακό και καινοτόμο χαρακτήρα, συνδυάζοντας το νέο σύστημα φιλικών αγώνων, με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες σε τετράδες, αλλά και την παρουσίαση του VR – Virtual Taekwondo Reality για πρώτη φορά, σε μια τέτοια διοργάνωση. Η σύγχρονη αυτή διαδραστική εμπειρία ενθουσίασε τους μικρούς αθλητές, προσθέτοντας έναν ξεχωριστό τεχνολογικό τόνο στη διοργάνωση.

Το 14ο FRIENDSHIPS GAMES ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, χαμόγελων και αθλητικού πνεύματος, αναδεικνύοντας τις αξίες του σεβασμού, της συνεργασίας και του «ευ αγωνίζεσθαι» που πρεσβεύει το άθλημα του Ταεκβοντό.

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος που στήριξε την προσπάθεια μας για ακόμη μια χρονιά.

Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς μας:

Aχαϊκό Χωριάτικο (κ.Λαλιώτη)

Play sports (κ.Ρουσου)

Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές μας και τους γονείς μέλη μας, για την πολύτιμη βοήθεια ώστε να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία άλλη μια διοργάνωση σαν και αυτή.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά, με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και δυνατές στιγμές!