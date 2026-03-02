Βραβεύτηκαν οι τοξοβόλοι του Ερμή Πάτρας

Την βράβευση αθλητών του ανακοίνωσε ο Ερμής Πάτρας:

"Με περηφάνια η πόλη μας εκπροσωπείται επάξια στην τοξοβολία, αποδεικνύοντας πως η συνέπεια, η πειθαρχία η καθοδήγηση και η ψυχική δύναμη οδηγούν στην κορυφή.

Στην όμορφη τελετή βράβευσης πολυνικων αθλητών 2025 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, που διεξήχθη στην Αθήνα, τιμήθηκαν 5 δικά μας παιδιά, που με σκληρή δουλειά και ήθος κράτησαν την Πάτρα και την ομάδα μας ψηλά.

Ζαχαράκης Ανδρέας Τιμητική βράβευση πανευρωπαϊκής διάκρισης.

Στρεμμένου Έλενα Ολυμπιακό τόξο U18

Αλεξοπουλου Αναστασία Σύνθετο τόξο u18/Πανελλήνιο ρεκόρ.

Στολακης Άγγελος Σύνθετο τόξο U18/ πανελλήνιο ρεκόρ

Κυριακόπουλος Δωρόθεος Σύνθετο τόξο U21.

Συγχαρητήρια στους αθλητές τους προπονητές και στους διοργανωτές αυτής της γιορτής του αθλήματος μας".