Οι Νέανιδες του Απόλλωνα πρωταθλήτριες Πελοποννήσου!

Η ομάδα Νεανίδων του Απόλλωνα Πατρών νίκησε με 3-0 (25-19, 25-19, 25-21) σετ την Παναχαϊκή, στον τελικό του πρωταθλήματος Πελοποννήσου τηςΕΣΠΕΠ που έγινε στο κατάμεστο κλειστό της Αγυιάς και κατέκτησε το πρωτάθλημα που της δίνει παράλληλα και το «εισιτήριο» για το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Βαΐου Γεωργιοπούλου μετά το εμπόδιο του Μεσσηνιακού, ξεπέρασε και το εμπόδιο της κοκκινόμαυρης ομάδας.

Η ομάδα του Απόλλωνα αποτελείται από τις εξής: Μελίνα Ελευθεριάδη, Ελένη Χρηστίδη, Παναγιώτα Λινάρδου, Ναταλία Πόλη, Σπυριδούλα Βασιλακόπουλου, Ελπίδα Ρασζακλή, Ελπίδα Ελευθεριάδη, Μελίνα Πόλη, Ναταλία Φιλιππάκη, Νίκη Γιαννόπουλου, Γεωργία Γεωργίου, Τόνια Ακαρέπη, Εβίνα Ταβουλάρη, Ελπίδα Πέττα.

Η ομάδα της Παναχαϊκής με προπονητή τον Βασίλη Κανά, αποτελείται από τις εξής: Δέσποινα Κόλια, Κατερίνα Γαλάνακη, Αγάπη Τσιντώνη, Ελένη Ντουμπλάρη, Βάσω Κοτσέτα, Ναταλία Ζέρρη, Μαρκέλα Σκαμπαρδώνη, Χριστίνα Καγεκελάρη, Μαρίλια Μούκα, Δήμητρα Κοτσέτα, Ευγενία Κόλια, Μαριάννα Κοτσέτα, Μικαέλα Κουζάπα, Έλενα Στεφόπουλου



