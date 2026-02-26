Η Πάτρα φιλοξενεί το Final-4 στο πρωτάθλημα βόλεϊ Νεανίδων

Η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Τελικής Φάσης (Final-4) του Πρωταθλήματος Κ-20 Γυναικών (Νεανίδων) αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα, σε ένα διήμερο γεμάτο υψηλού επιπέδου αγώνες, συγκινήσεις και τιμητικές εκδηλώσεις.

Το Final-4 είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αείμνηστου διεθνούς διαιτητή Πετοσφαίρισης Σάββα Ιορδανίδη, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και προσφορά το άθλημα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ.

ΗΕΣΠΕΠ τιμά τη μνήμη και την προσφορά του, αναδεικνύοντας τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και του σεβασμού που εκείνος πρέσβευε.

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Απόλλωνα Πατρών στην Περιβόλα στις 17:00 και 19:00, ενώ οι τελικοί αγώνες (Μικρός και Μεγάλος τελικός στις 14:00 και 16:00) θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Παναχαϊκής Γ.Ε.

Η Πάτρα υποδέχεται τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης σε μία πραγματική γιορτή του γυναικείου αναπτυξιακού βόλεϊ της Πελοποννήσου.

Η διοργάνωση του Final-4 πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση της ΕΣΠΕΠ με τα σωματεία Απόλλων Πατρών και Παναχαϊκή Γ.Ε., με την πολύτιμη στήριξη του Δήμου Πατρέων, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και την ανάπτυξη του αθλητισμού στην πόλη.

Στο πλαίσιο του Final-4, την Παρασκευή, η ΕΣΠΕΠ θα προχωρήσει σε τιμητική εκδήλωση για την πρώτη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Απόλλωνα Πατρών, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική της προσφορά στην ανάπτυξη του γυναικείου βόλεϊ στην περιοχή και τη συμβολή της στην ιστορία του αθλήματος.

Η ΕΣΠΕΠ καλεί φίλους του βόλεϊ, αθλητές, προπονητές, γονείς και το φίλαθλο κοινό της Πάτρας να στηρίξουν με την παρουσία τους τις νεαρές αθλήτριες, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία του αναπτυξιακού αθλητισμού και της γυναικείας πετοσφαίρισης.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω διαδικτυακής μετάδοσης από τα επίσημα κανάλια των σωματείων και της ΕΣΠΕΠ, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους του αθλήματος από κάθε γωνιά της Πελοποννήσου να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Η ΕΣΠΕΠ εύχεται καλή επιτυχία σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες και συγχαίρει εκ των προτέρων τις αθλήτριες για την προσπάθεια, το ήθος και το αγωνιστικό τους πνεύμα.

Οι τελικοί Κ-21 Αγοριών και Κ-20 Γυναικών αφιερωμένοι στη μνήμη του Σάββα Ιορδανίδη.

Η ΕΣΠΕ Πελοποννήσου τιμά έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ελληνικής διαιτησίας, αφιερώνοντας τους φετινούς τελικούς των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων στη μνήμη του.

Η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ) αποτίει φόρο τιμής στον Σάββα Ιορδανίδη, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το βόλεϊ με πάθος, ήθος και ανιδιοτέλεια για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι τελικοί των Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων Κ-21 Αγοριών και Κ-20 Γυναικών θα διεξαχθούν αφιερωμένοι στη μνήμη του, ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του στο άθλημα και ιδιαίτερα στη διαιτησία.

Ο εκλιπών υπήρξε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής πετοσφαίρισης.

Ξεκίνησε την πορεία του ως αθλητής σε ομάδες της Πάτρας και στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της διαιτησίας, στον οποίο διακρίθηκε τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του διαιτήτευσε αγώνες υψηλότατου επιπέδου σε Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ στην Ελλάδα σφύριξε τελικούς Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ανδρών και Γυναικών, κερδίζοντας τον καθολικό σεβασμό για την αντικειμενικότητα, την ψυχραιμία και τη συνέπειά του.

Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της ενεργού δράσης του, παρέμεινε ενεργός στον χώρο του βόλεϊ, προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του από θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε μέλος της ΚΕΔ, Παρατηρητής και Καθηγητής Διαιτησίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαίδευση και εξέλιξη νέων διαιτητών. Παράλληλα υπήρξε Supervisor σε αγώνες του Champions League και του CEV Cup της CEV, καθώς και σε διοργανώσεις της Βαλκανικής Ένωσης.

Η προσωπικότητά του ξεχώριζε για το υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης, την ακεραιότητα και το ήθος του, στοιχεία που τον κατέστησαν σημείο αναφοράς για τη διαιτησία στην Ελλάδα και ιδιαίτερα αγαπητό σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες.

Με την αφιέρωση των τελικών των αναπτυξιακών κατηγοριών στη μνήμη του, η ΕΣΠΕΠ επιθυμεί να τιμήσει όχι μόνο την προσφορά του, αλλά και να μεταδώσει στις νεότερες γενιές τις αξίες που ο ίδιος πρέσβευε: σεβασμό, ευγενή άμιλλα και αγάπη για το άθλημα.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ, όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να εμπνέει.

Αιωνία του η μνήμη.