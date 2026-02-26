Οι 21 Αχαιοί πυγμάχοι στα πρωταθλήματα Νέων και Εφήβων

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (ΕΟΠ) διοργανώνει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πυγμαχίας Εφήβων – Νεανίδων και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, από 25 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2026, στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Μάνδρας Αττικής.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, ενώ συνδιοργανωτής είναι ο Α.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Μαγούλας.

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα αποτελούν κορυφαίο αγωνιστικό γεγονός για την Ελληνική Πυγμαχία, συγκεντρώνοντας τους καλύτερους νέους και νέες πυγμάχους της χώρας, οι οποίοι θα διεκδικήσουν διακρίσεις και τη συμμετοχή τους στην Εθνική Ομάδα.

Η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του «Πράσινου Πρωταθλήματος», μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, που στοχεύει στην ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον αγωνιστικό αθλητισμό. Μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και δράσεις, η ΕΟΠ αναδεικνύει τον σύγχρονο ρόλο του αθλητισμού ως φορέα κοινωνικής υπευθυνότητας, εκπαιδεύοντας τους νέους αθλητές όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και αξιακά.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, με συνέπεια και μακρόπνοο σχεδιασμό, συνεχίζει να επενδύει σε ποιοτικές, σύγχρονες και θεσμικά οργανωμένες διοργανώσεις, ενισχύοντας το αναπτυξιακό της έργο σε εθνικό επίπεδο. Μέσα από τη διαρκή αναβάθμιση των πρωταθλημάτων της, η ΕΟΠ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως βασικός πυλώνας εξέλιξης της Ελληνικής Πυγμαχίας, δημιουργώντας στέρεες βάσεις για το παρόν και διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ένα δυναμικό και εξωστρεφές μέλλον του αθλήματος.

Παίρνουν μέρος συνολικά 21 πυγμάχοι από τα σωματεία της Αχαΐας με πολλές ελπίδες διάκρισης. Προπονητές τους είναι: Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Γιάννης Χαζαπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Ηλίας Πελεκούδας (Μίλων) Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Μάκης Συναδινός (Τόφαλος) και ο Μάριος Καπερώνης (Άμυνα).

Στο παρελθόν η Αχαΐα έχει πανηγυρίσει 404 μετάλλια στο εφηβικό πρωτάθλημα, 69 στο Νέων ανδρών, 30 στο νεανίδων και 14 στο νέων γυναικών.

Αναλυτικά:

ΕΦΗΒΩΝ (17-18 ετών)

* Χρήστος Χριστόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 50κ.): Παρασκευή στους «8».

* Θόδωρος Γερασιμόπουλος (Τόφαλος - 55κ.): Πέμπτη στους «16».

* Νίκος Λέκκας (Παναχαϊκή - 55κ.): Πέμπτη στους «16».

* Άγγελος Πολύδωρος (Παναχαϊκή - 65κ.): Bye, Πέμπτη στους «16».

* Γιώργος Παπαδάκος (Λεωνίδας Αιγίου - 75κ.): Bye, Πέμπτη στους «16».

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (17-18 ετών)

* Φαίη Παπαδιονυσοπούλου (Άμυνα - 48κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

* Σοφία Ντίλιου (Μίλων - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Χριστίνα Δούβρη (ΕΑΠ - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων - 57κ.): Παρασκευή στους «8».

* Βασιλική Σταυροπούλου (Μίλων - 60κ.): Παρασκευή στους «8».

* Μελίτα Ρεμπούτσικα (Μίλων - 65κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)

* Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Μάριος Μόσχος (Μίλων - 60κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Μάρκος Μεμάι (ΕΑΠ - 65κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Δημήτρης Νικολάου (από Τόφαλο σε ΠΑΟ - 70κ.): Πέμπτη στους «16»

* Γιάννης Λουτσιάνο (ΕΑΠ - 70κ.): Πέμπτη στους «16».

* Ηλίας Λόντος (Τόφαλος - 80κ.): Ήττα. Στους «16».

* Παναγιώτης Ντρες (ΕΑΠ - 85κ.): Σάββατο στους «4».

* Γιάννης Μπαλαούρας (Άμυνα - +90κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ

* Μαρία Γεωργοπούλου (Παναχαϊκή - 48κ.): Σάββατο στους «4».

* Ρανία Κάντζαρη (Μίλων - 65κ.): Σάββατο στους «4».