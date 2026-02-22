Πού θα δείτε ΟΦΗ - Παναθηναϊκός, ΑΕΛ - ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - Λεβαδειακός και Τότεναμ - Άρσεναλ

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν τα ματς της Super League, με τα παιχνίδια ΟΦΗ - Παναθηναϊκός, ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Λεβαδειακός να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Στην Premier League, η Άρσεναλ υποδέχεται την Τότεναμ σε μια αναμέτρηση κρίσιμη για τους «κανονιέρηδες».

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Τορίνο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFLChampionship

14:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Σεβίλλη La Liga

15:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Super League 2

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ Premier League

16:00 Novasports 4HD Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports 2HD Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαγδεμβούργο – Μίντεν DAIKIN Bundesliga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Νάπολι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Super League

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ Super League

16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Λεβάντε La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Coppa Italia 2026 Τελικός

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Τόρουν

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Super League

18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

19:00 Novasports Prime Άρης – Κηφισιά Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Πάρμα Serie A

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Μαγιόρκα La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD ACB Copa del Rey 2026 Τελικός

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Λεβαδειακός Super League

20:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga

21:00 Novasports Start Φέγενορντ – Τέλσταρ Eredivisie

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Βαλένθια La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Τορόντο Ράπτορς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Ρίο Άβε Liga Portugal